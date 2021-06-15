طريقة الكيكة المالحه تعد من المأكولات التي يتم تحضيرها بسرعة ودائمًا يتم تناولها في وجبة الإفطار، فهي تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضيرها. طريقة عمل الكيكة المالحه المكونات طحين أبيض بمقدار ثلاث أكواب.

2 بيضة.

فانيليا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة .

حليب البودرة بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

سكر بمقدار ربع كوب.

لبن رائب بمقدار علبة.

زيت نباتي بمقدار نصف كوب.

ماء بمقدار نصف كوب. للحشوة زيتون أخضر بمقدار 10 حبات.

فلفل أخضر بمقدار 2 قرن.

جبنه كيري بمقدار 4 حبات.

جبنه بيضاء بمقدار نصف كوب. طريقة تحضير الكيكة المالحة يتم خفق كل من البيض والفانيليا بالشكل الجيد.

ونقوم بنخل البيكينج باودر والطحين الأبيض بشكل جيد.

يتم إحضار إناء ونضع به كل من الجبنة البيضاء والجبنة الكيرى والفلفل الأخضر والزيتون الأخضر مع التقليب الجيد لتحضير الحشو.

نحضر العجينة ونضع بداخلها الحشوة في قالب الكيك.

يتم تجهيز الفرن على درجة الحرارة المتوسطة لفترة لا تزيد عن ربع ساعة.

إدخال العجينة في الفرن حتى تنضج، وتأخذ الوجه الذهبي.

يتم إخراج الكيك من الفرن، ونتركه فترة من الوقت حتى يبرد.

ويتم تقطيعه فتصبح الكيكة المالحة جاهزة إلى التقديم. الكيكة المالحه بالخضار المكونات دقيق أبيض بمقدار كوب.

دقيق أسمر بمقدار كوب.

بيكنج باودر بمقدار باكيت.

بيكنج صودا بمقدار نصف بكيت.

ملح حسب الرغبة.

سكر ناعم بمقدار ثلاث ملاعق.

نعناع مجفف بمقدار ملعقة صغيرة.

2 بيضة.

زيت زيتون بمقدار نصف كوب.

لبن رائب مقدار كوب.

زعتر مجفف. لطبقه الخضار بصل يتم تقطيعه بالشكل الخشن .

بروكلي يتم تقطيع إلى القطع الصغيرة .

جزر مبشور.

وفلفل أحمر يتم تقطيعه إلى شرائح.

ثوم مهروس.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

الخبز المطحون بمقدار 2 ملعقة. طريقة التحضير نحضر صينية مناسبة الحجم ونقوم بدهنها ورش كمية قليلة من الخبز المطحون.

نحضر إناء ونضع به كل من زيت الزيتون والبصل ونضعهم على درجة الحرارة المتوسطة حتى يذبل البصل.

يتم أضافه كل من الملح والبروكلي والجزر مع التقليب الجيد للمكونات ونتركه على النار الهادئة حتى ينضج.

إضافة الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والثوم المهروس ونقلب المكونات بشكل جيد لمدة دقيقتين.

يتم إضافة الخضار إلى المكونات السابقة بالشكل التدريجي.

أضافه الدقيق الأبيض والسكر والبيكنج صودا والبيكنج بودر والأعشاب الجافة والملح واللبن الرائب والبيض بالشكل الجيد.

يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض ثم نضع صينية الكيك في الفرن على درجة الحرارة المتوسطة.

نترك الصينية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج. طريقة عمل الكيكة المالحه المكوناتللحشوةطريقة تحضير الكيكة المالحةالكيكة المالحه بالخضار المكوناتلطبقه الخضارطريقة التحضير الوسوم

طريقة الكيكة المالحه تعد من المأكولات التي يتم تحضيرها بسرعة ودائمًا يتم تناولها في وجبة الإفطار، فهي تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضيرها. طريقة عمل الكيكة المالحه المكونات طحين أبيض بمقدار ثلاث أكواب.

2 بيضة.

فانيليا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة .

حليب البودرة بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

سكر بمقدار ربع كوب.

لبن رائب بمقدار علبة.

زيت نباتي بمقدار نصف كوب.

ماء بمقدار نصف كوب. للحشوة زيتون أخضر بمقدار 10 حبات.

فلفل أخضر بمقدار 2 قرن.

جبنه كيري بمقدار 4 حبات.

جبنه بيضاء بمقدار نصف كوب. طريقة تحضير الكيكة المالحة يتم خفق كل من البيض والفانيليا بالشكل الجيد.

ونقوم بنخل البيكينج باودر والطحين الأبيض بشكل جيد.

يتم إحضار إناء ونضع به كل من الجبنة البيضاء والجبنة الكيرى والفلفل الأخضر والزيتون الأخضر مع التقليب الجيد لتحضير الحشو.

نحضر العجينة ونضع بداخلها الحشوة في قالب الكيك.

يتم تجهيز الفرن على درجة الحرارة المتوسطة لفترة لا تزيد عن ربع ساعة.

إدخال العجينة في الفرن حتى تنضج، وتأخذ الوجه الذهبي.

يتم إخراج الكيك من الفرن، ونتركه فترة من الوقت حتى يبرد.

ويتم تقطيعه فتصبح الكيكة المالحة جاهزة إلى التقديم. الكيكة المالحه بالخضار المكونات دقيق أبيض بمقدار كوب.

دقيق أسمر بمقدار كوب.

بيكنج باودر بمقدار باكيت.

بيكنج صودا بمقدار نصف بكيت.

ملح حسب الرغبة.

سكر ناعم بمقدار ثلاث ملاعق.

نعناع مجفف بمقدار ملعقة صغيرة.

2 بيضة.

زيت زيتون بمقدار نصف كوب.

لبن رائب مقدار كوب.

زعتر مجفف. لطبقه الخضار بصل يتم تقطيعه بالشكل الخشن .

بروكلي يتم تقطيع إلى القطع الصغيرة .

جزر مبشور.

وفلفل أحمر يتم تقطيعه إلى شرائح.

ثوم مهروس.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

الخبز المطحون بمقدار 2 ملعقة. طريقة التحضير نحضر صينية مناسبة الحجم ونقوم بدهنها ورش كمية قليلة من الخبز المطحون.

نحضر إناء ونضع به كل من زيت الزيتون والبصل ونضعهم على درجة الحرارة المتوسطة حتى يذبل البصل.

يتم أضافه كل من الملح والبروكلي والجزر مع التقليب الجيد للمكونات ونتركه على النار الهادئة حتى ينضج.

إضافة الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والثوم المهروس ونقلب المكونات بشكل جيد لمدة دقيقتين.

يتم إضافة الخضار إلى المكونات السابقة بالشكل التدريجي.

أضافه الدقيق الأبيض والسكر والبيكنج صودا والبيكنج بودر والأعشاب الجافة والملح واللبن الرائب والبيض بالشكل الجيد.

يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض ثم نضع صينية الكيك في الفرن على درجة الحرارة المتوسطة.

نترك الصينية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج. طريقة عمل الكيكة المالحه المكوناتللحشوةطريقة تحضير الكيكة المالحةالكيكة المالحه بالخضار المكوناتلطبقه الخضارطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الكيكة المالحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.