طريقة الكيكة اليابانية يعتبر من الوجبات الغذائية التي تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة، حيث إنها غنية بالكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف والطاقة والكالسيوم، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة إعدادها.

جبن الكريم بمقدار 300 جرام.

زبدة طرية بمقدار ربع كوب.

سكر بمقدار ربع كوب.

طحين متعدد الاستخدامات بمقدار ربع كوب.

كريمة التارتار بمقدار ربع كوب.

حليب بمقدار نصف كوب.

عصير الليمون بمقدار ملعقة كبيرة.

صفار خمس بيضات كبيرة الحجم.

نشأ الذرة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

بياض خمس بيضات ذات حجم كبير.

نحضر إناء مناسب الحجم، ونضع به جبنة الكريمة والزبدة ثم يتم تسخينهم في الميكرويف حتى يذوب الخليط.

نقوم بإحضار جبنه الكريم، ويتم خلطها على السرعة المتوسطة.

نضيف السكر إلى جبنه الكريم مع الخفق الجيد حتى نحصل على الخليط الناعم.

نقوم بإضافة عصير الليمون والحليب مع استمرار الخفق.

نضيف صفار البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى يختفي صفار البيض في الخليط.

يتم إضافة نشا الذرة أو طحين إلى الخليط مع متابعة الخفق.

نحضر مصفاة ونقوم بتصفية الخليط في إناء آخر.

يتم خفق بياض البيض مع كريمة التارتار في إناء آخر لمدة 2 دقيقة.

نضيف السكر بالتدريج إلى بياض البيض خلال عملية الخفق مع متابعة الخفق لفترة لا تقل عن 2 دقيقة.

نقوم بإضافة المارينج إلى خليط جبنه الكريم مع الخفق الجيد من خلال الخلاط الكهربائي حتى يمتزج الخليط بشكل كامل.

نحضر قالب مجهز إلى دخول الفرن ثم نقوم بتغليف من خلال ورق الألومنيوم ونسكب الخليط بداخلهم.

يتم إحضار صينية فرن ووضع القلب بداخلها.

نملأ القالب حتى المنتصف بالماء الساخن ثم ندخله الفرن.

نعمل على تجهيز الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

بعد أن ندخل الكيك الفرن خفض درجة الحرارة حتى تصل إلى 150 درجة مئوية.

ندخل الكيكة داخل الفرن لمده 45 دقيقة يتم إطفاء الفرن ونترك الكيك بداخلها لمدة نصف ساعة.

نخرج الكيك من الفرن، ونقوم بتقطيعه ويقدم بجانب الشاي.

طريقة الكيكة اليابانية مكونات الكيكة اليابانيةطريقة التحضير

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة الكيك اليابانية وتناولنا بالتفصيل مكونات الكيكة اليابانية، وخطوات الإعداد ونتمنى أن تقوموا بتجهيزها والحصول على الوجبة الشهية واللذيذة.