تعالى أقولك على طريقة سهل جداً لعمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت لازم تعمليها

عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت، يعد الجبن الرومي أحد أفضل أنواع الجبن ذات الطعم اللذيذ، والنكهة الطيبة، والتي يفضلها الأشخاص في مختلف الأعمار، وتعتبر من الوجبات التي تحرص ربة المنزل على تواجدها على قائمة الطعام بالمنزل لما تحتويه على قيمة غذائية عالية، وفي مقالنا سوف نتناول طريقة إعداد الجبن الرومي بالمنزل. عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت للتوصل لإعداد الجبن الرومي يجب توافر عدة مكونات التي تساعد على إعداد الجنن الرومي اللذيذ الطعم فيجب توفر الحليب بكمية مناسبة حيث أنه من المعروف أن كل 8 كيلو حليب ينتج عنه كيلو من الجبن الرومي ففي السطور التالية نتناول طريقة الإعداد. مكونات تحضير الجبن الرومي في المنزل ثمانية لترات من الحليب.

2 كوب زبادي.

ماء بارد.

ملح طعام، وفلفل أسود غير مطحون، ويضافا حسب الرغبة.

كوب من القشدة. مكونات تحضير الجبن الرومي في المنزل طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل تحضير كمية الحليب سالفة الذكر.

يوضع الحليب على نار هادئة حتى يغلي لضمان القضاء على كافة الميكروبات.

يضاف الزبادي على الحليب مع التقليب المستمر لضمان عدم التصاقه بوعاء الغلي.

بعد تمام المزج يرفع من على نار الغليان مع إضافة القليل من الماء البارد.

بعدها يتم إضافة ملح الطعام مع الفلفل الأسود الغير مطحون مع القليل من القشدة، وبعده يتم تقليبها برفق حتى نحصل على ملمس الجبن الناعم.

يتم تصفية الخليط في قطعة من الشاش النظيف للتخلص من الماء الزائد.

يتم إحضار القوالب المخصصة لصب الجبن الرومي فيها، ويترك حتى ينضج، ويتجمد.

فيها، ويترك حتى ينضج، ويتجمد. بعدها يتم تقطيعه حسب الرغبة. طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل العناصر الغذائية بالجبن الرومي العناصر الغذائية بالجبن الرومي يحتوي الجبن الرومي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، والتي بدورها تعمل على بناء الجسم، والمحافظة عليه، وإليكم بعض هذه الفوائد. يحتوي الجبن الرومي على فتامين(أ)، (ب) اللازمين لبناء الجسم بشكل كبير.

تناولها بصفة مستمرة يعتبر أحد العلاجات اللازمة لمواجهة النحافة.

تحتوي على فطر البنسليوم، وهو أحد الفطريات المفيدة للأمعاء.

كما أنها تحتوي على عنصر الكلسيوم الازم لنمو العظام، والمحافظة عليها من الهشاشة. الوسوم

عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت، يعد الجبن الرومي أحد أفضل أنواع الجبن ذات الطعم اللذيذ، والنكهة الطيبة، والتي يفضلها الأشخاص في مختلف الأعمار، وتعتبر من الوجبات التي تحرص ربة المنزل على تواجدها على قائمة الطعام بالمنزل لما تحتويه على قيمة غذائية عالية، وفي مقالنا سوف نتناول طريقة إعداد الجبن الرومي بالمنزل. عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت عمل الجبن الرومي بمكونات بسيطة في البيت للتوصل لإعداد الجبن الرومي يجب توافر عدة مكونات التي تساعد على إعداد الجنن الرومي اللذيذ الطعم فيجب توفر الحليب بكمية مناسبة حيث أنه من المعروف أن كل 8 كيلو حليب ينتج عنه كيلو من الجبن الرومي ففي السطور التالية نتناول طريقة الإعداد. مكونات تحضير الجبن الرومي في المنزل ثمانية لترات من الحليب.

2 كوب زبادي.

ماء بارد.

ملح طعام، وفلفل أسود غير مطحون، ويضافا حسب الرغبة.

كوب من القشدة. مكونات تحضير الجبن الرومي في المنزل طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل تحضير كمية الحليب سالفة الذكر.

يوضع الحليب على نار هادئة حتى يغلي لضمان القضاء على كافة الميكروبات.

يضاف الزبادي على الحليب مع التقليب المستمر لضمان عدم التصاقه بوعاء الغلي.

بعد تمام المزج يرفع من على نار الغليان مع إضافة القليل من الماء البارد.

بعدها يتم إضافة ملح الطعام مع الفلفل الأسود الغير مطحون مع القليل من القشدة، وبعده يتم تقليبها برفق حتى نحصل على ملمس الجبن الناعم.

يتم تصفية الخليط في قطعة من الشاش النظيف للتخلص من الماء الزائد.

يتم إحضار القوالب المخصصة لصب الجبن الرومي فيها، ويترك حتى ينضج، ويتجمد.

فيها، ويترك حتى ينضج، ويتجمد. بعدها يتم تقطيعه حسب الرغبة. طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل العناصر الغذائية بالجبن الرومي العناصر الغذائية بالجبن الرومي يحتوي الجبن الرومي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، والتي بدورها تعمل على بناء الجسم، والمحافظة عليه، وإليكم بعض هذه الفوائد. يحتوي الجبن الرومي على فتامين(أ)، (ب) اللازمين لبناء الجسم بشكل كبير.

تناولها بصفة مستمرة يعتبر أحد العلاجات اللازمة لمواجهة النحافة.

تحتوي على فطر البنسليوم، وهو أحد الفطريات المفيدة للأمعاء.

كما أنها تحتوي على عنصر الكلسيوم الازم لنمو العظام، والمحافظة عليها من الهشاشة.

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