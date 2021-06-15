طريقة عمل الباميه باللحمه تعتبر من الأطباق المنتشرة، والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص لأنها أطباق غنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل البامية باللحمة بالتفصيل. طريقة عمل الباميه باللحمه طريقة عمل الباميه باللحمه إليكم طريقة عمل الباميه بالخطوات فيما يلي: مكونات عمل الباميه باللحمه بصل مفروم بمقدار ثلاث حبات.

ست حبات من الطماطم الكبيرة يتم تقطيعها إلى قطع صغير.

زيت زيتون بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

الفلفل الأخضر بمقدار كوب.

لحم مفروم بمقدار 500 جرام.

البامية الخضراء بمقدار نصف كيلو.

رب البندورة بمقدار خمس ملاعق.

بهارات وملح حسب الرغبة.

ثلاثة فصوص ثوم يتم هرسهم.

مرق اللحم أو ماء ساخن بمقدار 2 كوب. طريقة التحضير مكونات عمل الباميه باللحمهطريقة التحضير عند القيام بتحضير طبق البامية مع اللحمة المفرومة في الفرن نتبع هذه الخطوات: نحضر مقلاة ونضعها على النار، ويتم تسخين زيت الزيتون.

بعد أن يسخن الزيت نضيف إليه البصل الذي تم تقطيع مع التقليب الجيد لبضع دقائق.

نضيف كل من البهارات والملح والفلفل والثوم المهروس إلى المقلاة مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين.

يتم إضافة اللحم إلى المقلاة مع التقليب حتى تنضج جميع المكونات.

نقوم بإضافة البندورة والطماطم التي تم فرمها مع التحريك قبل أن نضيف مرقه اللحم.

ويترك هذا الخليط على النار فترة قصيرة من الوقت حتى نحصل على الخليط المتجانس.

نحضر صينية واسعة ويتم توزيع البامية الخضراء فيها ثم نضيف إليها الخليط السابق من اللحم والمرأة والبندورة والثوم والبصل.

نضع الصينية في الفرن فترة تتراوح من نصف ساعة إلى 40 دقيقة.

يتم تقديم البامية وبجانبها شرائح الخبز الصحي وهي ساخنة. نصائح إضافية لعمل البامية لابد من أن نختار البامية من الأنواع ذات الحبات الصغيرة حتى تأخذ وقت قليل خلال عملية الطهي، ويكون طعمها لذيذ وفائدتها أكبر.

عند عمل الباميه نضيف إليه كمية قليلة من عصير الليمون حتى لا تتعرض إلى وجود المواد اللزجة، وتصبح جافة.

الاعتماد علي الطماطم الطازج الطازجة التي يتم تقطيعها دون القشرة للحصول على نسبة أقل من الصوديوم.

استخدام اللحم البقري في وصفة البامية حتى نقلل من الدهون.

تناول الخبز الأسمر أو الأرز البني بجانب طبق البامية حتى يكون صحي أكثر. نصائح إضافية لعمل البامية الوسوم

طريقة عمل الباميه باللحمه تعتبر من الأطباق المنتشرة، والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص لأنها أطباق غنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل البامية باللحمة بالتفصيل. طريقة عمل الباميه باللحمه طريقة عمل الباميه باللحمه إليكم طريقة عمل الباميه بالخطوات فيما يلي: مكونات عمل الباميه باللحمه بصل مفروم بمقدار ثلاث حبات.

ست حبات من الطماطم الكبيرة يتم تقطيعها إلى قطع صغير.

زيت زيتون بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

الفلفل الأخضر بمقدار كوب.

لحم مفروم بمقدار 500 جرام.

البامية الخضراء بمقدار نصف كيلو.

رب البندورة بمقدار خمس ملاعق.

بهارات وملح حسب الرغبة.

ثلاثة فصوص ثوم يتم هرسهم.

مرق اللحم أو ماء ساخن بمقدار 2 كوب. طريقة التحضير مكونات عمل الباميه باللحمهطريقة التحضير عند القيام بتحضير طبق البامية مع اللحمة المفرومة في الفرن نتبع هذه الخطوات: نحضر مقلاة ونضعها على النار، ويتم تسخين زيت الزيتون.

بعد أن يسخن الزيت نضيف إليه البصل الذي تم تقطيع مع التقليب الجيد لبضع دقائق.

نضيف كل من البهارات والملح والفلفل والثوم المهروس إلى المقلاة مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين.

يتم إضافة اللحم إلى المقلاة مع التقليب حتى تنضج جميع المكونات.

نقوم بإضافة البندورة والطماطم التي تم فرمها مع التحريك قبل أن نضيف مرقه اللحم.

ويترك هذا الخليط على النار فترة قصيرة من الوقت حتى نحصل على الخليط المتجانس.

نحضر صينية واسعة ويتم توزيع البامية الخضراء فيها ثم نضيف إليها الخليط السابق من اللحم والمرأة والبندورة والثوم والبصل.

نضع الصينية في الفرن فترة تتراوح من نصف ساعة إلى 40 دقيقة.

يتم تقديم البامية وبجانبها شرائح الخبز الصحي وهي ساخنة. نصائح إضافية لعمل البامية لابد من أن نختار البامية من الأنواع ذات الحبات الصغيرة حتى تأخذ وقت قليل خلال عملية الطهي، ويكون طعمها لذيذ وفائدتها أكبر.

عند عمل الباميه نضيف إليه كمية قليلة من عصير الليمون حتى لا تتعرض إلى وجود المواد اللزجة، وتصبح جافة.

الاعتماد علي الطماطم الطازج الطازجة التي يتم تقطيعها دون القشرة للحصول على نسبة أقل من الصوديوم.

استخدام اللحم البقري في وصفة البامية حتى نقلل من الدهون.

تناول الخبز الأسمر أو الأرز البني بجانب طبق البامية حتى يكون صحي أكثر. نصائح إضافية لعمل البامية

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