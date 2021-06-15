طريقة عمل مربي المشمش يعتبر المشمش من الفواكه الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولهذا نجد إقبال على مربى المشمش من الجميع، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل مربى فاكهة المشمش بالتفصيل. طريقة عمل مربي المشمش المكونات مشمش بمقدار كيلو جرام.

نصف كيلو جرام من السكر.

ليمونة كبيرة الحجم للحصول على العصير. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به المشمش، ويتم غسله بالشكل الجيد مع نزع النواة.

نحضر إناء ونضع فيه المشمش طبقات بالتبادل مع السكر.

نترك المشمش في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

نفصل المشمش عن الشراب الذي يسيل منه.

نضيف باقي كمية السكر إلى المشمش.

نضع الإناء على النار الهادئة مع التقليب بشكل مستمر حتى يذوب كلا من السكر والمشمش.

نضيف إلى الخليط عصير الليمون.

ننزع الريم الذي يتكون من على سطح الإناء.

نضيف الشراب السكري إلى المشمش.

نترك المشمش مع التقليب من فترة إلى أخرى بإستخدام العصا الخشبية.

نستمر في نزع الريم ونراقب مربى المشمش حتى لا تفور على النار.

نترك الإناء على النار حتى ينضج الخليط، ونتعرف على مدى نضج مربى المشمش من خلال وضع ملعقة صغيرة في طبق.

وعندما تبرد يتم تحريك المادة يمينا ويسارًا .

فعندما ملاحظة وجود غشاء على سطح المربع أو تترك العلامة بين الأصابع يكون المشمش قد نضج.

ننزل الإناء عن النار، ونتركه فترة حتى يبرد.

نحضر إناء أو برطمان مناسب، ونضع به مربى المشمش مع غلق الغطاء بإحكام.

ويحفظ المشمش في مكان بارد وجاف مربى المشمش على الطريقة السورية المكونات مشمش طازج بمقدار كيلو جرام.

ماء بمقدار كوب.

نصف كوب من عصير الليمون.

سكر أبيض بمقدار كيلو جرام. طريقة التحضير نغسل المشمش ويتم نزع النوى منه وتنشيفه بشكل جيد.

يتم إحضار إناء مناسب، ونضع به كلا من الماء وعصير الليمون والمشمش على النار الهادئة.

نترك الإناء حتى يغلي مع التحريك من فترة إلى أخرى.

بعد غليان المربى يتم إضافة السكر.

ويترك الإناء على النار الهادئة لمدة ساعة إلا ربع مع التحريك المستمر.

يرفع عن النار ونتركه حتى يبرد.

نحضر برطمان أو إناء زجاجي ونسكب مربى المشمش.

ونحكم إغلاق الغطاء.

المشمش يحفظ في درجة حرارة الغرفة. طريقة عمل مربي المشمش المكوناتطريقة التحضيرمربى المشمش على الطريقة السورية المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل مربي المشمش يعتبر المشمش من الفواكه الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولهذا نجد إقبال على مربى المشمش من الجميع، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل مربى فاكهة المشمش بالتفصيل. طريقة عمل مربي المشمش المكونات مشمش بمقدار كيلو جرام.

نصف كيلو جرام من السكر.

ليمونة كبيرة الحجم للحصول على العصير. طريقة التحضير نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به المشمش، ويتم غسله بالشكل الجيد مع نزع النواة.

نحضر إناء ونضع فيه المشمش طبقات بالتبادل مع السكر.

نترك المشمش في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

نفصل المشمش عن الشراب الذي يسيل منه.

نضيف باقي كمية السكر إلى المشمش.

نضع الإناء على النار الهادئة مع التقليب بشكل مستمر حتى يذوب كلا من السكر والمشمش.

نضيف إلى الخليط عصير الليمون.

ننزع الريم الذي يتكون من على سطح الإناء.

نضيف الشراب السكري إلى المشمش.

نترك المشمش مع التقليب من فترة إلى أخرى بإستخدام العصا الخشبية.

نستمر في نزع الريم ونراقب مربى المشمش حتى لا تفور على النار.

نترك الإناء على النار حتى ينضج الخليط، ونتعرف على مدى نضج مربى المشمش من خلال وضع ملعقة صغيرة في طبق.

وعندما تبرد يتم تحريك المادة يمينا ويسارًا .

فعندما ملاحظة وجود غشاء على سطح المربع أو تترك العلامة بين الأصابع يكون المشمش قد نضج.

ننزل الإناء عن النار، ونتركه فترة حتى يبرد.

نحضر إناء أو برطمان مناسب، ونضع به مربى المشمش مع غلق الغطاء بإحكام.

ويحفظ المشمش في مكان بارد وجاف مربى المشمش على الطريقة السورية المكونات مشمش طازج بمقدار كيلو جرام.

ماء بمقدار كوب.

نصف كوب من عصير الليمون.

سكر أبيض بمقدار كيلو جرام. طريقة التحضير نغسل المشمش ويتم نزع النوى منه وتنشيفه بشكل جيد.

يتم إحضار إناء مناسب، ونضع به كلا من الماء وعصير الليمون والمشمش على النار الهادئة.

نترك الإناء حتى يغلي مع التحريك من فترة إلى أخرى.

بعد غليان المربى يتم إضافة السكر.

ويترك الإناء على النار الهادئة لمدة ساعة إلا ربع مع التحريك المستمر.

يرفع عن النار ونتركه حتى يبرد.

نحضر برطمان أو إناء زجاجي ونسكب مربى المشمش.

ونحكم إغلاق الغطاء.

المشمش يحفظ في درجة حرارة الغرفة. طريقة عمل مربي المشمش المكوناتطريقة التحضيرمربى المشمش على الطريقة السورية المكوناتطريقة التحضير

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