طريقة فتة ورق العنب تعتبر من الطرق اللذيذة والتي تكون مختلفة مما يجعل المحشي عليه إقبال شديد، لأنها تحتوي على صوص يجعلها من الوجبات المميزة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل فتة ورق العنب بالتفصيل. طريقة فتة ورق العنب طريقة فتة ورق العنب إليكم طريقة الفتة فيما يلي: مقادير فتة ورق العنب ورق العنب بمقدار 30 ورقة مطهي.

2 رغيف من الخبز يتم تقطيعهم إلى القطع الصغيرة.

لبن زبادي مخفوق بمقدار نصف كوب.

بصل ويتم تقطيعه إلى شرائح طولية بمقدار حبة واحدة.

طماطم معلبة بمقدار نصف كيلو.

ثوم مهروس ناعم بمقدار 5 فصوص.

أي نوع من الزيوت النباتية بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

صلصة طماطم بمقدار كوب واحد.

حبة واحدة من الطماطم يتم تقطيعها إلى المكعبات ذات الحجم الصغير.

عصير ليمون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

خل أبيض بمقدار نصف كوب.

فلفل أسمر بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ملح طعام حسب الرغبة.

كزبرة جافة مطحونة بمقدار نصف كوب. طريقة التحضير مقادير فتة ورق العنبطريقة التحضير تحتاج فتة ورق العنب إلى فترة قصيرة خلال عملية التحضير والتجهيز لا تزيد عن 50 دقيقة، ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات: نحضر إناء مناسب الحجم، ونضعها على النار المتوسطة ونضيف إليه الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن.

يتم إضافة كل من الثوم المهروس والبصل المقطع إلى الإناء مع التقليب الجيد حتى تذبل المكونات وينضج الثوم والبصل.

ونحصل على اللون الفاتح.

نضيف إلى القدر كل من الطماطم التي تم تقطيعها إلى مكعبات وصلصة الطماطم وكمية الطماطم المعلبة.

يتم إضافة المكونات السابقة إلى القدر مع التحريك الجيد حتى تختلط جميع المكونات.

بالإضافة إلى ذلك يتم إضافة كلا من الفلفل الأسود والخل الأبيض وعصير الليمون والملح وكمية الكزبرة المفرومة.

نستمر في عملية التحريك لجميع المكونات حتى تختلط مع بعضها وتتجانس.

نترك الإناء على النار حتى نلاحظ أن صلصة الطماطم تغلى وجميع المكونات.

بعد أن يغلى الإناء نضعه على النار الهادئة ونتركه فترة لمدة 5 دقائق.

ننزل الإناء من على النار، ونتركه حتى يبرد.

يتم إحضار ورق العنب في أطباق التقديم الجاهزة، ويتم رصها بشكل مميز.

يتم وضع الصلصة في أسفل الأطباق ثم نرص طبقة من ورق العنب.

ثم الخبز الذي قمنا بتقطيعه ثم طبقه من الزبادي.

ويتم تقديم فته ورق العنب وهي ساخنة، وتؤكل بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة فتة ورق العنب تعتبر من الطرق اللذيذة والتي تكون مختلفة مما يجعل المحشي عليه إقبال شديد، لأنها تحتوي على صوص يجعلها من الوجبات المميزة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل فتة ورق العنب بالتفصيل. طريقة فتة ورق العنب طريقة فتة ورق العنب إليكم طريقة الفتة فيما يلي: مقادير فتة ورق العنب ورق العنب بمقدار 30 ورقة مطهي.

2 رغيف من الخبز يتم تقطيعهم إلى القطع الصغيرة.

لبن زبادي مخفوق بمقدار نصف كوب.

بصل ويتم تقطيعه إلى شرائح طولية بمقدار حبة واحدة.

طماطم معلبة بمقدار نصف كيلو.

ثوم مهروس ناعم بمقدار 5 فصوص.

أي نوع من الزيوت النباتية بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

صلصة طماطم بمقدار كوب واحد.

حبة واحدة من الطماطم يتم تقطيعها إلى المكعبات ذات الحجم الصغير.

عصير ليمون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

خل أبيض بمقدار نصف كوب.

فلفل أسمر بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ملح طعام حسب الرغبة.

كزبرة جافة مطحونة بمقدار نصف كوب. طريقة التحضير مقادير فتة ورق العنبطريقة التحضير تحتاج فتة ورق العنب إلى فترة قصيرة خلال عملية التحضير والتجهيز لا تزيد عن 50 دقيقة، ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات: نحضر إناء مناسب الحجم، ونضعها على النار المتوسطة ونضيف إليه الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن.

يتم إضافة كل من الثوم المهروس والبصل المقطع إلى الإناء مع التقليب الجيد حتى تذبل المكونات وينضج الثوم والبصل.

ونحصل على اللون الفاتح.

نضيف إلى القدر كل من الطماطم التي تم تقطيعها إلى مكعبات وصلصة الطماطم وكمية الطماطم المعلبة.

يتم إضافة المكونات السابقة إلى القدر مع التحريك الجيد حتى تختلط جميع المكونات.

بالإضافة إلى ذلك يتم إضافة كلا من الفلفل الأسود والخل الأبيض وعصير الليمون والملح وكمية الكزبرة المفرومة.

نستمر في عملية التحريك لجميع المكونات حتى تختلط مع بعضها وتتجانس.

نترك الإناء على النار حتى نلاحظ أن صلصة الطماطم تغلى وجميع المكونات.

بعد أن يغلى الإناء نضعه على النار الهادئة ونتركه فترة لمدة 5 دقائق.

ننزل الإناء من على النار، ونتركه حتى يبرد.

يتم إحضار ورق العنب في أطباق التقديم الجاهزة، ويتم رصها بشكل مميز.

يتم وضع الصلصة في أسفل الأطباق ثم نرص طبقة من ورق العنب.

ثم الخبز الذي قمنا بتقطيعه ثم طبقه من الزبادي.

ويتم تقديم فته ورق العنب وهي ساخنة، وتؤكل بالهناء والشفاء.

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