طريقة عمل مسخن دجاج برقائق السمبوسة بطريقة شهية ولذيذة، يعتبر مسخن الدجاج من الأكلات الشهية والخفيفة ويحب تناولها فئة كبيرة من الأشخاص بجانب الأكلات الأساسية لأنها تتميز، لهذا سوف نقوم بتجهيز مسخن دجاج بالرقائق السمبوسة في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها مثل المطاعم دون الحاجة إلى شرائها من الخارج بالتفصيل. طريقة عمل مسخن الدجاج برقائق السمبوسة المكونات: علبة عجينة سمبوسة ملعقتين دقيق مذوب بربع كوب ماء، ثلاث ملاعق زيت زيتون.

مكونات الدجاج المسلوق، دجاجة مقطعة، بصل مقطعة إلى أربعة اثنين قرفة 2 غار.

مقادير حشو المسخن، ملعقتين سماق، ربع كوب زيت زيتون، بصل مقطع شرائح، ربع ملعقة ملح، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. طريقه تجهيز مسخن الدجاج أولا يتم تجهيز وعاء مناسب وأضافت في الدجاج ونضع عليه القرفة والبصل والماء وتترك المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان نضيف ورق الغار بعد ذلك يتم تصفية الدجاج من المرق وضعيه في طبق آخر بعد ذلك يتم التخلص منه العظم الموجود في الدجاج وتقطيعها إلى شرائح صغيرة وتترك جانبا لحين الاستخدام. في الخطوة التالية يتم تجهيز مقلاة ونضع فيها الزيت ونقوم بإضافة البصل وبعد دقيقتين نقوم بوضع الدجاج والملح ثم نضع السمك والبهارات المشكلة وتقلب لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعها من على النار بعد ذلك نقوم بفرد عجينة السمبوسة، ونضع عليها الحشو يتم لفها بواسطة الدقيق والماء حتى انتهاء الكمية. في الخطوة الأخيرة نقوم بوضع مسخن الدجاج في صينية عليها ورق الزبدة ونقوم بوضعها في الفرن بعد تسخينه قبلها على الأقل لمدة عشر دقائق، ويترك في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون العجين ذهبي ويتم إخراجها من الفرن ويتم وضع مسخن الدجاج في أطباق التقديم ويتم تناولها بجانب الاكلات الرئيسية الشهية واللذيذة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل مسخن الدجاج برقائق السمبوسةطريقه تجهيز مسخن الدجاج الوسوم

طريقة عمل مسخن دجاج برقائق السمبوسة بطريقة شهية ولذيذة، يعتبر مسخن الدجاج من الأكلات الشهية والخفيفة ويحب تناولها فئة كبيرة من الأشخاص بجانب الأكلات الأساسية لأنها تتميز، لهذا سوف نقوم بتجهيز مسخن دجاج بالرقائق السمبوسة في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها مثل المطاعم دون الحاجة إلى شرائها من الخارج بالتفصيل. طريقة عمل مسخن الدجاج برقائق السمبوسة المكونات: علبة عجينة سمبوسة ملعقتين دقيق مذوب بربع كوب ماء، ثلاث ملاعق زيت زيتون.

مكونات الدجاج المسلوق، دجاجة مقطعة، بصل مقطعة إلى أربعة اثنين قرفة 2 غار.

مقادير حشو المسخن، ملعقتين سماق، ربع كوب زيت زيتون، بصل مقطع شرائح، ربع ملعقة ملح، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. طريقه تجهيز مسخن الدجاج أولا يتم تجهيز وعاء مناسب وأضافت في الدجاج ونضع عليه القرفة والبصل والماء وتترك المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان نضيف ورق الغار بعد ذلك يتم تصفية الدجاج من المرق وضعيه في طبق آخر بعد ذلك يتم التخلص منه العظم الموجود في الدجاج وتقطيعها إلى شرائح صغيرة وتترك جانبا لحين الاستخدام. في الخطوة التالية يتم تجهيز مقلاة ونضع فيها الزيت ونقوم بإضافة البصل وبعد دقيقتين نقوم بوضع الدجاج والملح ثم نضع السمك والبهارات المشكلة وتقلب لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعها من على النار بعد ذلك نقوم بفرد عجينة السمبوسة، ونضع عليها الحشو يتم لفها بواسطة الدقيق والماء حتى انتهاء الكمية. في الخطوة الأخيرة نقوم بوضع مسخن الدجاج في صينية عليها ورق الزبدة ونقوم بوضعها في الفرن بعد تسخينه قبلها على الأقل لمدة عشر دقائق، ويترك في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون العجين ذهبي ويتم إخراجها من الفرن ويتم وضع مسخن الدجاج في أطباق التقديم ويتم تناولها بجانب الاكلات الرئيسية الشهية واللذيذة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل مسخن الدجاج برقائق السمبوسةطريقه تجهيز مسخن الدجاج

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