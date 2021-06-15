طريقة تجهيز دجاج صيني سويت اند ساور في المنزل بمكونات سهلة، يعتبر الدجاج الصيني من الأكلات الشهية وأحب الكثير من الأشخاص تناوله بنكهات مختلفة وبطرق متنوعة وهي من الوصفات التي لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل، واشتهترت في الآونة الأخيرة حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها على وجبة الغذاء أو العشاء وهي من الأكلات الشهية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، ويحب تناولها الكثير من الكبار والصغار، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز دجاج صيني سويت اند ساور في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة.

عمل دجاج صيني سويت اند ساور

المكونات: 2 بياض بيضة، ثلاث قطع أناناس مقطعة، 4 فصوص ثوم كوب نشا، ثلاث ملاعق ماء ربع كيلو من صدور الدجاج خالي من العظم ملعقة كبيرة خل التفاح ملعقة صوص ملعقة صغيرة زنجبيل ربع كوب زيت ملعقة صغيرة سمسم، ملعقة سكر اثنين ملعقة كاتشاب ملعقتين عصير برتقال.

طريقة تجهيز دجاج صيني سويت

في الخطوة الأولى يتم تقطيع الدجاج ونتخلص من العظم ثم يتم تقطيعها إلى قطع مكعبات ويتم وضعها في وعاء وأضافت الصويا صوص وخل التفاح والبرتقال وتقلب المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية نبدأ بوضع الملح والسكر والكاتشاب وتقلب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس ثم يتم اضافة عليها بياض البيض والنشا، بعد ذلك نبدأ بتشريح الأناناس مع الزنجبيل ونضيف إليه الثوم على نار هادئة ثم نضيف إليها النصوص الذي قمنا بوضعه قبل ذلك على نار هادئة.

في الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة قطع الدجاج والسمسم والبروكلي وتقلب المكونات جيدا ثم يتم وضعها في أطباق التقديم، ويتم تناوله مع الأرز الأبيض أو يمكن تناوله بجانب الخبز وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.