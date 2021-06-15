طريقة صحية لتحضير الباذنجان المقلي بدون زيوت

يعتبر الباذنجان من الخضراوات الغنية بالعناصر المفيدة للجسم مثل الفيتامينات كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ولكن الطريقة التي يتم تحضير الباذنجان بها هي التي تعتبر غير صحية خاصةً الباذنجان المقلي بسبب إحتوائه على كمية من الزيوت والتي تزيد من مشاكل الكولسترول في الدم بالإضافة إلي إرتفاع نسبة الدهون، وتتسائل الأمهات عن طريقة تحضير الباذنجان بشكل صحي وخفيف دون أيّ زيوت خاصةً أن الباذنجان من الوجبات كثيرة التحضير من الأطباق المفضلة لدي المصريين في الصباح في وجبة الإفطار، يعتبر السبب وراء حمل قطعة الباذنجان للزيت هو أن المادة التي يتكون منها الباذنجان طريه وناعمة هوائية مما يجعلها تتشرب الزيت بسهولة ولكن اليوم نقدم لكم طريقة جديدة وصحية لقلي الباذنجان بدون زيت من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت المكونات: ثلاث وحدات من ثمرة الباذنجان.

كوبان من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة ملح.

واحده من الطماطم حسب الرغبة.

حزمة بقدونس. طريقة التحضير: يختلف البعض في الطريقة التي يقوم بها من ناحية التحضير فالبعض يقوم بقلي الباذنجان بالقشر كما هو والبعض الآخر يقوم بإزالة القشرة الخارجية ويمكن تحضيره بجميع الحالات حسب الرغبة. تقطيع الباذنجان إلي شرائح طولية أو حلقات دائرية ثم تحضير الماء المغلي ونضع الباذنجان في الماء ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح في الماء، ثم نترك الباذنجان في الماء لمدة لا تزيد عن ربع ساعه بحيث يتحول لون الماء إلي اللون البني. نقوم بإخراج الباذنجان في مصفاة حتى يتخلص الباذنجان من الماء، بعد ذلك يتم إحضار المقلاة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت النباتي ثم نضع شرائح الباذنجان بعناية بحيث يتم التأكيد من التخلص من الماء بشكل جيد. نتركها حتى يتغير لونها إلي الذهبي اللامع ثم نقوم بتقليب الشرائح على الوجه الآخر ويتم تقديمها على طبق مسطح بجانب البقدونس وغيرهم ليخرج بشكل مقرمش وجذاب. نصائح يمكنك إتباعها عند تحضير الباذنجان: طريقة التحضير:نصائح يمكنك إتباعها عند تحضير الباذنجان: زيت الزيتون من الزيوت الثقيلة التي لا يتم إمتصاصها مثل الزيوت الأخري لذلك يمكن إستخدامه بدلاً من الزيت النباتي بحيث يتم تسخينه جيداً قبل وضع الباذنجان. الوسوم

يعتبر الباذنجان من الخضراوات الغنية بالعناصر المفيدة للجسم مثل الفيتامينات كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ولكن الطريقة التي يتم تحضير الباذنجان بها هي التي تعتبر غير صحية خاصةً الباذنجان المقلي بسبب إحتوائه على كمية من الزيوت والتي تزيد من مشاكل الكولسترول في الدم بالإضافة إلي إرتفاع نسبة الدهون، وتتسائل الأمهات عن طريقة تحضير الباذنجان بشكل صحي وخفيف دون أيّ زيوت خاصةً أن الباذنجان من الوجبات كثيرة التحضير من الأطباق المفضلة لدي المصريين في الصباح في وجبة الإفطار، يعتبر السبب وراء حمل قطعة الباذنجان للزيت هو أن المادة التي يتكون منها الباذنجان طريه وناعمة هوائية مما يجعلها تتشرب الزيت بسهولة ولكن اليوم نقدم لكم طريقة جديدة وصحية لقلي الباذنجان بدون زيت من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت المكونات: ثلاث وحدات من ثمرة الباذنجان.

كوبان من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة ملح.

واحده من الطماطم حسب الرغبة.

حزمة بقدونس. طريقة التحضير: يختلف البعض في الطريقة التي يقوم بها من ناحية التحضير فالبعض يقوم بقلي الباذنجان بالقشر كما هو والبعض الآخر يقوم بإزالة القشرة الخارجية ويمكن تحضيره بجميع الحالات حسب الرغبة. تقطيع الباذنجان إلي شرائح طولية أو حلقات دائرية ثم تحضير الماء المغلي ونضع الباذنجان في الماء ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح في الماء، ثم نترك الباذنجان في الماء لمدة لا تزيد عن ربع ساعه بحيث يتحول لون الماء إلي اللون البني. نقوم بإخراج الباذنجان في مصفاة حتى يتخلص الباذنجان من الماء، بعد ذلك يتم إحضار المقلاة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت النباتي ثم نضع شرائح الباذنجان بعناية بحيث يتم التأكيد من التخلص من الماء بشكل جيد. نتركها حتى يتغير لونها إلي الذهبي اللامع ثم نقوم بتقليب الشرائح على الوجه الآخر ويتم تقديمها على طبق مسطح بجانب البقدونس وغيرهم ليخرج بشكل مقرمش وجذاب. نصائح يمكنك إتباعها عند تحضير الباذنجان: طريقة التحضير:نصائح يمكنك إتباعها عند تحضير الباذنجان: زيت الزيتون من الزيوت الثقيلة التي لا يتم إمتصاصها مثل الزيوت الأخري لذلك يمكن إستخدامه بدلاً من الزيت النباتي بحيث يتم تسخينه جيداً قبل وضع الباذنجان.

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