طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات

كريم البقدونس والنشا ، من أجمل أنواع الكريمات التي تعمل على تبييض البشرة وتفتيحها بشكل رهيب، كما تعمل على إزالة التجاعيد من البشرة وشد الوجه وتجعله ناعم مثل بشرة الأطفال، ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وطريقة تحضير الكريم في المنزل من أبسط ما يكون، وخاصة أن معظم الكريمات الطبيعية يتم تصنيعها من مواد طبيعية ومتوفرة بكثرة، وغير مكلفة، ولا تحتوي على أي مركبات كيميائية تؤذي البشرة مع كثرة الاستخدام، كما تحتوي على عناصر غذائية عالية المفعول في علاج كل مشاكل البشرة، وتحتوي أيضاً على معادن وفيتامينات تغذي البشرة وتخلصها من العيوب والشوائب سواء كانت هذه البشرة جافة أو دهنية، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي تستخدم للبشرة مثل كريم القهوة والنشا، الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد، وكريم النشا وماء الورد الذي يرطب البشرة وينعمها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا بالمنزل.

مكونات كريم البقدونس والنشا

تحتوي هذه الوصفة الرهيبة في علاج جميع مشاكل البشرة على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:-

نصف كوب من عصير البقدونس.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا وهى كما يأتي:-

نقوم بوضع عصير ماء البقدونس في وعاء صغير، ثم نقوم بإضافة النشا ونخلطهم مع بعض جيداً. نضع الخليط السابق على النار، ونتركه حتى يصبح ثقيل القوام. نقوم بإضافة زيت جوز الهند، ثم إضافة زيت الورد للبشرة الدهنية، ويمكننا استخدام نوع واحد من الزيوت حسب نوع البشرة. نمزج جميل المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. ندهن الوجه والمناطق التي نريد تفتيحها وإزالة التجاعيد منها. نستخدم الكريم كل يوم حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

فوائد كريم البقدونس والنشا

يحتوي البقدونس على فوائد طبيعية عظيمة للبشرة بسبب احتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات وهى كما يأتي:-