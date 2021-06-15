فقدان الوزن والتخسيس.. تركيبات رائعة للطعام تُساعدك نسف الكرش

مما لاشك فيه ان العديد من التركيبات الرائعة للأطعمة تُساعدك على فقدان الوزن والتخسيس، فمن المعروف للجميع ان كثرة الأطعمة تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير وخاصة النشويات منها، وغالباً ما يتم تكوين مفهوم خاطئ ان بعض الأطعمة في طبقك تساعدك كثيراً على انخفاض وزنك بشكل أسرع، ولكن جميع الأطعمة لها خصائص مفيدة من أجل التخسيس، حيث أن تناول نوعين من الأطعمة أو خلط بعض أنواع الأطعمة يُساعدك كثيراً من للاستفادة من أفضل العناصر الغذائية من أجل الوصول إلى هدفك الرئيسي بشكل سريع.

تركيبات طعام تساعد على فقدان الوزن والتخسيس

ومما سبق يتبين لنا أنه يوجد بعض تركيبات الأطعمة التي تُساعد الشخص كثيراً على انقاص الوزن والحصول على جسم مثالي خلال الفترة القادمة، حيث أشار موقع “timesofindia” عن بعض الأطعمة التي يجب تركيبها مع بعضها البض للوصول إلى التخسيس بشكل أسرع والتي منها:

أولاً الأرز مع العدس:

يعرف الكثيرون أن العدس من البقوليات الغنية بالبروتينات، حيث انه يعمل على تنمية الشعور بالشبع لدى جميع الأشخاص، ومع إضافة الأرز له يكون قد حصل الشخص على الكربوهيدرات، ويتضح لنا من تلك لوصفة أن شعور الشخص بالشبع يجلعه يمتنع عن الطعام مما يُساعد كثيراً في فقدان الوزن والتخسيس في أسرع وقتن وممكن بالتزامن مع ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

ثانياً فراخ بالخضار:

يجب أن يحرص الجميع على تناول الخضراوات بشكل يومي حيث نها صحية للغاية وينصح بها العديد من الخبراء، ولكن الكثير من تلك الخضروات تزن نسبة قليلة للغاية من الكربوهيدرات، وبذلك تكون رائعة من أجل انقاص الوزن ونسف الكرش، ومع إضافة مصدر غني بالبروتين مثل الدجاج تكون جيدة التغذية لجميع الأشخاص وتعطي الهدف المطلوبة.

ثالثاً الشوفان بالمكسرات

من أفضل الوجبات التي يستطيع الأشخاص تناولها وخاصة في وجبات الإفطار والعشاء وهو دقيق الشوفان، لأنه يُساعد كثيراً على التخلص من الوزن الزائد، ولكن يجب تناوله بالطريقة الصحيحة مع مكونات عالية من الجودة، ومع إضافة القليل من المكسرات ومضادات الأكسدة والبذور الغنية بالألياف مثل بذور الشيا والجوز واللوز، ونفس الشيء بالنسبة للزبادي بالفواكه والمكسرات.