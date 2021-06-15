قطعة صغيرة من المكون ده تخلصت تماماً من تشقق القدمين في 3 أيام بس

تخلصت تماماً من تشقق القدمين، كثير من الأشخاص يعانون من مشكلة تشققات القدم، وتعد سبب رئيس

في إصابة القدم بالألم بجانب عدم القدرة على الوقوف باستمرار، ولابد من العناية الكاملة بالقدم باستخدام الوصفات الطبيعية،

أو أي كريمات تساعد على تنعيم القدم وعدم الإصابة بالخشونة.

تخلصت تماماً من تشقق القدمين

من المناطق التي يجب العناية بها القدمين، ولا يجب تركها وإهمالها حتى لا تتسبب في الالتهاب والاحمرار

وفي بعض الأحيان قد ينزف خلاف أنه قد نُصاب ببعض الأمراض الأخرى ولهذا سنقدم طرق العناية بتشققات القدم باستخدام السلك .



أفضل الوصفات للتخلص من تشققات القدم

سنعرض أهم الطرق التي تساعد على الحماية من تشققات القدم و تعطي للجلد نعومة، وإحساس غير مؤلم من

التشققات وأهم هذه الطرق.

وصفة السلك للقضاء على تشققات القدم

هذه الوصفة مجربة وبسيطة وتعطي نتيجة رائعة ومميزة وغير مؤلمة، كي تساعد على القضاء على تشققات القدم.

سلك المطبخ الخشن.

كوب من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق معجون أسنان.

كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة نشا.

مقدار من الماء الدافئ شبه ساخن.

مكونات وصفة السلك لتشققات القدمين

في وعاء عميق نضع مقدار الماء ونضيف إليه الخل الأبيض ونضع القدمين لمدة نصف ساعة.

نمسح القدمين بمنشفة، ثم نضع عليها معجون الأسنان ونتركه حتى يجف تمامًا.

نضع مقدار الليمون في طبق صغير، ونستخدم السلك ونقوم بغرس السلك في عصير الليمون ونبدأ بتدليك القدمين

لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء.

نضع ماء الورد والليمون والنشا والفازلين الطبي في وعاء ونخلطهم، ونستخدم هذا الخليط مرتين على مدار اليوم،

ولاحظي الفرق.

للحصول على نتيجة سريعة، يجب التعود على لبس شراب في القدمين مع خلعه أثناء النوم

طريقة تحضير واستخدام السلك في تشقق القدمين