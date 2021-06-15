قطعة صغيرة من المكون ده تخلصت تماماً من تشقق القدمين في 3 أيام بس

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تخلصت تماماً من تشقق القدمين، كثير من الأشخاص يعانون من مشكلة تشققات القدم، وتعد سبب رئيس
في إصابة القدم بالألم بجانب عدم القدرة على الوقوف باستمرار، ولابد من العناية الكاملة بالقدم باستخدام الوصفات الطبيعية،
أو أي كريمات تساعد على تنعيم القدم وعدم الإصابة بالخشونة.
تخلصت تماماً من تشقق القدمين
من المناطق التي يجب العناية بها القدمين، ولا يجب تركها وإهمالها حتى لا تتسبب في الالتهاب والاحمرار
وفي بعض الأحيان قد ينزف خلاف أنه قد نُصاب ببعض الأمراض الأخرى ولهذا سنقدم طرق العناية بتشققات القدم باستخدام السلك .
أفضل الوصفات للتخلص من تشققات القدم
سنعرض أهم الطرق التي تساعد على الحماية من تشققات القدم و تعطي للجلد نعومة، وإحساس غير مؤلم من
التشققات وأهم هذه الطرق.وصفة السلك للقضاء على تشققات القدم
هذه الوصفة مجربة وبسيطة وتعطي نتيجة رائعة ومميزة وغير مؤلمة، كي تساعد على القضاء على تشققات القدم.مكونات وصفة السلك لتشققات القدمين
- سلك المطبخ الخشن.
- كوب من الخل الأبيض.
- ثلاثة ملاعق معجون أسنان.
- كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- ملعقة صغيرة نشا.
- مقدار من الماء الدافئ شبه ساخن.
طريقة تحضير واستخدام السلك في تشقق القدمين
- في وعاء عميق نضع مقدار الماء ونضيف إليه الخل الأبيض ونضع القدمين لمدة نصف ساعة.
- نمسح القدمين بمنشفة، ثم نضع عليها معجون الأسنان ونتركه حتى يجف تمامًا.
- نضع مقدار الليمون في طبق صغير، ونستخدم السلك ونقوم بغرس السلك في عصير الليمون ونبدأ بتدليك القدمين
- لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء.
- نضع ماء الورد والليمون والنشا والفازلين الطبي في وعاء ونخلطهم، ونستخدم هذا الخليط مرتين على مدار اليوم،
- ولاحظي الفرق.
- للحصول على نتيجة سريعة، يجب التعود على لبس شراب في القدمين مع خلعه أثناء النوم
الوسوم
تخلصت تماماً من تشقق القدمين، كثير من الأشخاص يعانون من مشكلة تشققات القدم، وتعد سبب رئيس
في إصابة القدم بالألم بجانب عدم القدرة على الوقوف باستمرار، ولابد من العناية الكاملة بالقدم باستخدام الوصفات الطبيعية،
أو أي كريمات تساعد على تنعيم القدم وعدم الإصابة بالخشونة.
تخلصت تماماً من تشقق القدمين
من المناطق التي يجب العناية بها القدمين، ولا يجب تركها وإهمالها حتى لا تتسبب في الالتهاب والاحمرار
وفي بعض الأحيان قد ينزف خلاف أنه قد نُصاب ببعض الأمراض الأخرى ولهذا سنقدم طرق العناية بتشققات القدم باستخدام السلك .
أفضل الوصفات للتخلص من تشققات القدم
سنعرض أهم الطرق التي تساعد على الحماية من تشققات القدم و تعطي للجلد نعومة، وإحساس غير مؤلم من
التشققات وأهم هذه الطرق.وصفة السلك للقضاء على تشققات القدم
هذه الوصفة مجربة وبسيطة وتعطي نتيجة رائعة ومميزة وغير مؤلمة، كي تساعد على القضاء على تشققات القدم.مكونات وصفة السلك لتشققات القدمين
- سلك المطبخ الخشن.
- كوب من الخل الأبيض.
- ثلاثة ملاعق معجون أسنان.
- كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- ملعقة صغيرة نشا.
- مقدار من الماء الدافئ شبه ساخن.
طريقة تحضير واستخدام السلك في تشقق القدمين
- في وعاء عميق نضع مقدار الماء ونضيف إليه الخل الأبيض ونضع القدمين لمدة نصف ساعة.
- نمسح القدمين بمنشفة، ثم نضع عليها معجون الأسنان ونتركه حتى يجف تمامًا.
- نضع مقدار الليمون في طبق صغير، ونستخدم السلك ونقوم بغرس السلك في عصير الليمون ونبدأ بتدليك القدمين
- لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء.
- نضع ماء الورد والليمون والنشا والفازلين الطبي في وعاء ونخلطهم، ونستخدم هذا الخليط مرتين على مدار اليوم،
- ولاحظي الفرق.
- للحصول على نتيجة سريعة، يجب التعود على لبس شراب في القدمين مع خلعه أثناء النوم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطعة صغيرة من المكون ده تخلصت تماماً من تشقق القدمين في 3 أيام بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.