طريقة عمل كريم الأرز الياباني السحري لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط بربع ساعة وبمكونات من مطبخك

كريم الأرز الياباني ، يعد أحد اساسيات العناية بالبشرة للسيدة اليابانية، فالارز بمثابة المكون السحري لإزالة التجاعيد والخطوط وايضا تبييض البشرة بفاعلية، ولم يقتصر استخدام ماسك الارز على السيدة اليابانية فقط، بل أيضا استخدمته السيدة الكورية، حيث أن فوائد الارز للبشرة عديدة فهو يحفز انتاج الكولاجين، مما يعني بشرة شابة بلا خطوط او تجاعيد، ومحارب قوي لحب الشباب، كما أنه ينقي البشرة من الشوارد الحرة التي تؤدي للشيخوخة، لذا سنقدم لكم طريقة عمل كريم الأرز الياباني.مكونات كريم الأرز الياباني
يُحضر كريم الأرز الياباني من مكونات سهلة جدا وبسيطة زغير مكلفة، متوفرة في كل مطبخ، إلا أن فوائده مذهلة، ومكوناته كالتالي:-
- ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض المصري وليس البسمتي، لأن تركيز النشا العالي في الأرز المصري له دور فعال في الوصفة.
- ربع كوب من الماء المفلتر أو ماء يترك لمدة يوم للتأكد من خلوه من الكلور.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة من الحليب البودرة.
- ملعقة من بودرة التلك.
- نصف ليمونة في حال البشرة العادية أما البشرة الحساسة لا يوضع الليمون.
طريقة التحضير سهلة وليس بها أي تعقيدات وهي كالتالي:-
- أحضري إناء عميق، ثم يوضع به الأرز والماء، ويتم نقعه لمدة ليلة كاملة، وفي حال حرارة الجو الشديدة يمكن أن يترك في الثلاجة.
- قومي بتصفية الماء، وضعيه في إناء يمكنك رفعه على النار، ثم اضيفي الحلسب البودرة والنشا وارفعيه على النار وابدئي التقليب.
- عندما يأخد القوام الكريمي، اطفئي النار ثم اضيفي عصير الليمون وقلبي واتركيه يبرد.
- يمكن وضعه في برطمان أو عبوة زجاجية نظيفة، في الثلاجة، ويوزع على البشرة ويترك لمده نصف ساعة ثم يشطف.
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كريم الأرز الياباني ، يعد أحد اساسيات العناية بالبشرة للسيدة اليابانية، فالارز بمثابة المكون السحري لإزالة التجاعيد والخطوط وايضا تبييض البشرة بفاعلية، ولم يقتصر استخدام ماسك الارز على السيدة اليابانية فقط، بل أيضا استخدمته السيدة الكورية، حيث أن فوائد الارز للبشرة عديدة فهو يحفز انتاج الكولاجين، مما يعني بشرة شابة بلا خطوط او تجاعيد، ومحارب قوي لحب الشباب، كما أنه ينقي البشرة من الشوارد الحرة التي تؤدي للشيخوخة، لذا سنقدم لكم طريقة عمل كريم الأرز الياباني.مكونات كريم الأرز الياباني
يُحضر كريم الأرز الياباني من مكونات سهلة جدا وبسيطة زغير مكلفة، متوفرة في كل مطبخ، إلا أن فوائده مذهلة، ومكوناته كالتالي:-
- ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض المصري وليس البسمتي، لأن تركيز النشا العالي في الأرز المصري له دور فعال في الوصفة.
- ربع كوب من الماء المفلتر أو ماء يترك لمدة يوم للتأكد من خلوه من الكلور.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة من الحليب البودرة.
- ملعقة من بودرة التلك.
- نصف ليمونة في حال البشرة العادية أما البشرة الحساسة لا يوضع الليمون.
طريقة التحضير سهلة وليس بها أي تعقيدات وهي كالتالي:-
- أحضري إناء عميق، ثم يوضع به الأرز والماء، ويتم نقعه لمدة ليلة كاملة، وفي حال حرارة الجو الشديدة يمكن أن يترك في الثلاجة.
- قومي بتصفية الماء، وضعيه في إناء يمكنك رفعه على النار، ثم اضيفي الحلسب البودرة والنشا وارفعيه على النار وابدئي التقليب.
- عندما يأخد القوام الكريمي، اطفئي النار ثم اضيفي عصير الليمون وقلبي واتركيه يبرد.
- يمكن وضعه في برطمان أو عبوة زجاجية نظيفة، في الثلاجة، ويوزع على البشرة ويترك لمده نصف ساعة ثم يشطف.
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