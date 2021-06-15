يأتي الفلفل الاسود من جنوب الهند، وتعد الفيتنام أكبر منتج ومصدر للفلفل الأسود في العالم حالياً، بإنتاج قرابة 34% من محاصيل العالم من هذا الصنف من التوابل الذي لا يفارق أي بيت ويدخل تقريباً في تحضير كافة أصناف الطعام.

وقد استخدم الفلفل الأسود المجفف منذ العصور الوسطى لنكهته الطيبة وفي الطب التقليدي، وهو من أنواع التوابل الأكثر تداولاً حول العالم.

يحتوي الفلفل الأسود على زيوت طيارة، وأهم مركَب فيه هو مركَب الفلاندرين والديبيتين، بالإضافة إلى الكارين، وتعود رائحة الفلفل المميزة إلى هذا الزيت. كما يحتوي على عنصر شبه قلوي يعرف باسم ببرين ويعود الطعم الحار للفلفل إلى هذا المركب، إضافة لاحتوائه على البروتين والنشاء.

يمتاز الفلفل الأسود بفوائد صحية عدة، نستعرضها سوياً كما جاءت على موقع صحيفة "البيان" الإماراتية نقلاً عن موقع "DailyMedicalinfo".

10 فوائد صحية للفلفل الأسود

تتنوع فوائد الفلفل الأسود بين الوقاية من أمراض السرطان ومنع تسوس الأسنان، وصولاً إلى تعزيز وتحسين البشرة.

وفوائد الفلفل الأسود العشر دوت الخليج التالية:

الوقاية من السرطان: وجدت الدراسات أن العنصر الموجود في الفلفل الأسود والذي يسبب العطاس، يزيد من خصائص مقاومة الجسم للسرطان. كما يعد مزيج الفلفل الأسود والكركم من مضادات السركان القوية. امتصاص العناصر الغذائية: بفضل محتواه من السيلينيوم والبيتا كاروتين وفيتامين ب، فإن الفلفل الأسود يساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام والضرورية لنمو وصحة الجسم. تحسين عملية الهضم: يساعد الفلفل الأسود على زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك وهو أحد أحماض المعدة المهمة للهضم. كما يقلل هذا الحمض من وقت انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ما يساعد في الوقاية من الغازات وحموضة المعدة والإمساك.

المساهمة في الإقلاع عن التدخين: ينصح المدخنون باستخدام الفلفل الأسود في حال رغبتهم بالإقلاع عن هذه الآفة، حسبما وجدت إحدى الدراسات في جامعة نيويورك من أن الفلفل الأسود يخفض من حاجة المدخن للنيكوتين. منع تسوس الأسنان: تناول الفلفل الأسود بصورة مستمر يقلل من مشكلة تسوس الأسنان، كما أنه يخفف من ألم الأسنان في حال استخدامه مباشرة عليها. مضاد للبكتيريا: نظراً لاحتواء الفلفل الأسود على مضادات البكتيريا، فإنه يساعد على تدمير اصناف عديدة من البكتيريا الضارة الموجودة في الحلق والمعدة. منع احتباس السوائل في الجسم: إذ يساعد تناول الفلفل الأسود في التخلص من المياه الزائدة في الجسم عن طريق التبول والتعرق. انقاص الوزن: يعد الفلفل الأسود من المنتجات الطبيعية المساهمة بشكل خاص في عملية خسارة الوزن، كونه يحوي مواداً تعمل على توليد الحرارة في الجسم ورفع عملية الايض. كما تساعد هذه المواد على زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، فضلاً عن تسربع الشعور بالشبع.