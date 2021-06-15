ما دوت الخليج أعراض مرض الفطر الأسود الأولى

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جمانة الصباغ الثلاثاء,15 حزيران (يونيو) 2021 - 17:21
ما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى، ومرض الفطر الاسود هو المرض الذي أثار الرعب والذعر بين صفوف المصابين بفيروس كورونا بعد انتشاره بين مرضى كورونا في الهند وانتقاله لدول أخرى مثل العراق ومصر.
وعلى الرغم من أن الفطر الاسود ليس مرضاً معدياً وبالتالي لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لكن أعراضه قد تكون شديدة عند البعض وقد يودي بحياة المصابين به في حال لم يحدث تدخل طبي سريع وناجع.
فما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى التي يجب التنبه لها، وما دوت الخليج انواع الفطر الاسود؟ هذا ما نستكشفه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معلومات جمعناها من صحيفة "الوطن" المصرية وموقع "ويب طب".
ما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى
فور شيوع أنباء عن وفاة الممثل المصري القدير سمير غانم بمرض الفطر الاسود وفقاً لتصريح شقيقه أثناء جنازته، انتشرت أخبار مقلقة بين الناس حول مرض الفطر الاسود الذي يمكن أن يصيب مرضى كورونا.
ليتبين فيما بعد أن هذا المرض موجود من قبل ويحدث في حالات صحية عديدة وليس فقط في حالات الاصابة بكورونا، وأنه ليس معدياً وبالتالي لا داعي من الخوف من انتقال عدواه بين المرضى.
واعراض مرض الفطر الاسود الاولى أو "الفطر العفني" يمكن تلخيصها بالتالي:
- حدوث انسداد في الأنف من جهة واحدة.
- الشعور بالألم في الجيوب الأنفية.
- ألم الأسنان وتخلخلها من الاعراض المبكرة لمرض الفطر الاسود.
- الصداع النصفي والتنميل والتورم.
- اسوداد حول منطقة الأنف.
- تشوش وازدواجية في الرؤية.
- ألم الصدر وخروج دم مع الكحة.
- صعوبة التنفس.
ما دوت الخليج انواع مرض الفطر الاسود
بحسب ما نقل موقع "ويب طب"، فإن أي شخص يمكن أن يتعرض للفطريات المسببة لمرض الفطر الاسود والتي ينشئ نتيجة مجموعة عفن يطلق عليها إسم الفطريات العفنة تعيش في البيئة، خاصة في التربة أو المواد العضوية المتحللة، مثل أوراق الشجر، أو السماد، أو الخشب الفاسد.
ويعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تضعف الجهاز المناعي، أو المرضى الذين يتناولون أدوية تقلل من قدرة الجسم على محاربة العدوى، هم الأكثر عرضة للاصابة بمرض الفطر الأسود.
هناك عدة أنواع للفطر الأسود الذي يسبب المرض وهي:
- داء الفطريات الأنفي والدماغي: الذي يصيب الجيوب الأنفية والدماغ، وهو الأكثر انتشارًا عند مرضى سكر الدم غير المستقر أو مرضى الكلى الذين خضعوا لزراعة الكلى.
- داء الفطريات الرئوي: وينتشر هذا النوع بكثرة لدى مرضى السرطان، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء أو زراعة الخلايا الجذعية.
- داء الفطريات الهضمي: وهي حالة تكثر بشكل معين عند صغار السن مقارنة بالبالغين، خصوصاً الأطفال الخدج والمولودين حديثاً ممن يقل عمرهم عن الشهر ويقل وزنهم عن الطبيعي، والمرضى الذين سبق لهم تناول المضادات الحيوية، أو إجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى المرضى الذين تناولوا أدوية تقلل من قدرة الجسم على محاربة العدوى والمرض.
- داء الفطريات الجلدي: ويمكن للفطريات أن تتسرب إلى داخل الجسم عبر شق جلدي جراء بعض الأمور مثل الجراحة، أو الحروق، أو الصدمة الجلدية. وهو أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض تضعف كفاءة جهازهم المناعي.
- داء الفطريات المنتشر: وفيه ينتشر الفطر لباقي أعضاء الجسم عن طريق مجرى الدم، ويؤثر هذا الداء بالعموم على الدماغ والطحال والقلب أو البشرة.
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