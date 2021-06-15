ما دوت الخليج أعراض مرض الفطر الأسود الأولى

ما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى، ومرض الفطر الاسود هو المرض الذي أثار الرعب والذعر بين صفوف المصابين بفيروس كورونا بعد انتشاره بين مرضى كورونا في الهند وانتقاله لدول أخرى مثل العراق ومصر.

وعلى الرغم من أن الفطر الاسود ليس مرضاً معدياً وبالتالي لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لكن أعراضه قد تكون شديدة عند البعض وقد يودي بحياة المصابين به في حال لم يحدث تدخل طبي سريع وناجع.

فما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى التي يجب التنبه لها، وما دوت الخليج انواع الفطر الاسود؟ هذا ما نستكشفه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معلومات جمعناها من صحيفة "الوطن" المصرية وموقع "ويب طب".

ما دوت الخليج اعراض مرض الفطر الاسود الاولى

فور شيوع أنباء عن وفاة الممثل المصري القدير سمير غانم بمرض الفطر الاسود وفقاً لتصريح شقيقه أثناء جنازته، انتشرت أخبار مقلقة بين الناس حول مرض الفطر الاسود الذي يمكن أن يصيب مرضى كورونا.

ليتبين فيما بعد أن هذا المرض موجود من قبل ويحدث في حالات صحية عديدة وليس فقط في حالات الاصابة بكورونا، وأنه ليس معدياً وبالتالي لا داعي من الخوف من انتقال عدواه بين المرضى.

واعراض مرض الفطر الاسود الاولى أو "الفطر العفني" يمكن تلخيصها بالتالي:

حدوث انسداد في الأنف من جهة واحدة.

الشعور بالألم في الجيوب الأنفية.

ألم الأسنان وتخلخلها من الاعراض المبكرة لمرض الفطر الاسود.

الصداع النصفي والتنميل والتورم.

اسوداد حول منطقة الأنف.

تشوش وازدواجية في الرؤية.

ألم الصدر وخروج دم مع الكحة.

صعوبة التنفس.

ما دوت الخليج انواع مرض الفطر الاسود

بحسب ما نقل موقع "ويب طب"، فإن أي شخص يمكن أن يتعرض للفطريات المسببة لمرض الفطر الاسود والتي ينشئ نتيجة مجموعة عفن يطلق عليها إسم الفطريات العفنة تعيش في البيئة، خاصة في التربة أو المواد العضوية المتحللة، مثل أوراق الشجر، أو السماد، أو الخشب الفاسد.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تضعف الجهاز المناعي، أو المرضى الذين يتناولون أدوية تقلل من قدرة الجسم على محاربة العدوى، هم الأكثر عرضة للاصابة بمرض الفطر الأسود.

هناك عدة أنواع للفطر الأسود الذي يسبب المرض وهي: