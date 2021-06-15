كم مرة يمكن للشخص التبرع بالدم على مدار العام

كم مرة يمكن للشخص التبرع بالدم علي مدار العام، جاءت الإجابة على هذا السؤال وفق "إنفوجرافيك" نشره الحساب التوعوي الصحي "عيش بصحة" وأعاد نشره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية على حسابه الرسمي على "تويتر" وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق اليوم الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وجاءت الإجابة كالتالي..

كم مرة يمكن للشخص التبرع بالدم علي مدار العام:

ذكر الحساب التوعوي الرسمي لوزارة الصحة السعودية "عيش بصحة" على تويتر أن أي شخص بالغ يمكن أن يتبرع بحد أقصى خمس مرات في السنة، أي بمعدل مرة كل شهرين كحد أقصى.

وتشجيعًا للجميع للتبرع بالدم نشرت وزارة الصحة السعودية تغريدة على تويتر تحوي رابط يضم جميع

تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة.



لمعرفة مواقع مراكز الدم حول المملكة⬇️#اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 14, 2021

فوائد التبرع بالدم:

كما نشرت مجموعة من التغريدات التي تحمل عبارات تشجيعية وتؤكد على أهمية التبرع بالدم.

يساهم التبرع بالدم في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية).

من أهم فوائد التبرع بالدم زيادة نشاط الدورة الدموية .

التبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

كما كتبت وزارة الصحة السعودية فإن الدراسات الطبية المتعدة اثبتت أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.