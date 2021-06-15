ماهي أسباب ألم الأسنان عند شرب الماء الحار، دوت الخليج الإصابة بحساسية الأسنان وضعفها، والأسنان التي تتحس من الماء الحار تتحسس أيضًا من الماء البارد، وفي التالي يعرفنا أكثر أخصائي طب الأسنان من عيادات المسواك الدكتور حسن حداد على مرض حساسية الأسنان.

حساسية الأسنان:

دوت الخليج مرض من أمراض الأسنان الشائعة جدًا على مستوى العالم، وإحدى الدراسات ذكرت أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من حساسية الأسنان، والأهم أن حساسية الأسنان مرض يمكن التعايش معه في حال معرفة مثيراته ومسبباته، وهي:

أسباب حساسية الأسنان:

تلاشي أو ضعف في مينا الأسنان ولها أسباب منها قلة العناية بالفم وسوء التغذية وبعض الأمراض التي تؤثر على صحة الأسنان.

انحسار في اللثة مما يسبب في كشف عاج الأسنان، وهي حالة طبية لها أسبابها ومنها أسباب وراثية أو مرضية مثل التهابات اللثة، أو يممن أن تكون طريقة تفريش الأسنان بعنف تسبب انحسار اللثة.

ضعف الأسنان إما لسوء التغذية أو لأسباب جينية ووراثية.

علاج حساسية الأسنان:

حساسية الأسنان مرض يمكن علاجه أو التخفيف من حدته في حال إتباع النصائح التالية:

معرفة المرض المسبب وعلاجه وعدم إهمال علاج أي أمراض تصيب الأسنان أو أي من أجزاء الفم ومنها اللثة واللسان وباطن الخد.

العناية بنظافة الفم الجيدة وذلك يرتكز على تفريش الأسنان ثلاث مرات يوميًا بعد الوجبات خاصة، واستخدام فرشاة أسنان مناسبة ومعجون طبي.

التغذية السليمة التي تركز على تناول الأطعمة التي تعزز صحة الفم والأسنان ككل ومنها الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن بمجملها لتقوية الأسنان.

الابتعاد عن الأمور التي تضعف مينا الأسنان وتؤثر عليها مثل التدخين والمشروبات الغازية ومختلف أنواع المشروبات السكرية وكذلك الحلويات والأطعمة السريعة الجاهزة، فجميعها يحتوي على ملونات وأصباغ ومواد كيميائية تؤثر على الأسنان.

استخدام بعض الأنواع من معجون الأسنان التي تحتوي على مادة الفلورايد لإعادة بناء مينا الأسنان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.