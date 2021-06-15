طريقة عمل زلابية المقرمشة مثل المحلات في المنزل

زلابية مقرمشة، زلابية هي احدي أنواع الحلويات الشعبية المعروفة عند الكثير، هي من الحلويات سهلة وسريعة التحضير لا تستغرق الكثير من الوقت، يمكن تحضيرها بالمنزل وتقديمها في كثير من الأوقات.

زلابية المحلات في المنزل، اهم ما يميز تلك الوصفة أنها اقتصادية وغير مكلفة تتوافر مكوناتها بالمنزل دائما كما يمكن التنوع في تقديمها مع الشربات(القطر) أو ألشكولاته السايحة، في فصل الصيف نرغب دائما في تناول الحلويات الباردة، وحلويات سريعة التحضير، مثل الأيس كريم، الأرز بلبن، وكثير من الحلويات، وصفة اليوم زلابية.

طريقة عمل زلابية المحلات

دائما نحرص على تقديم افضل الطرق لتحضير اشهي واجمل الحلويات ألذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل والاستغناء عن شراء الحلويات من المحلات لضمان صحة أطفالنا، من الحلويات التي يمكن تنفيذها بالمنزل كيك هوهوز.

مقادير عجينة الزلابية

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع معلقة صغيرة من ملح.

زيت غزير للتحمير.

للشربات 2 كوب سكر كوب ماء عصير نص ليمونه.

وفى البداية نبدأ بتحضير الشربات نضع في حلة على النار نضع السكر والماء أول ما يغلي نضع عصير الليمون ويترك يغلي حتي يصبح سميك. الزلابية نحضر وعاء عميق نضع جميع المكونات الجافة ونقلب جيدا ثم نضيف الزيت ونضيف الماء بالتدريج والنتيجة الحصول على قوام ناعم تغطي العجينة وتترك لتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.. يليه بعد ساعة نقوم بتقليب العجينة ونخرج كل الهواء منها ثم نغطيها ونتركها تخمر للمرة الثانية. بعد ساعة نقلب العجين ونخرج الهواء ونبدأ نشكلها بملعقة صغيرة أو بالملعقة المعيارية الصغيرة نغلفها بالزيت جيدا ونبدأ في تشكيل العجينة على شكل كرات صغير نضعها في زيت غزير جدا على حرارة متوسطة وزيت يكون ساخن. نقلب الزلابية في الزيت لحين يصبح لونها اصفر ثم نخرجها على الشربات ثم نخرجها مصفاه ثم تفرد على طبق وتترك لتبرد تماما. زلابية المحلات المقرمشة بخطوات بسيطة وسهلة، عبر موقعنا ثقفني.

خطوات تحضير زلابية المقرمشة