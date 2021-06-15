روتين العناية بالشعر والحفاظ علي جماله وعلاج مشاكل الشعر بكل سهولة

روتين العناية بالشعر اليومي وطريقة الحفاظ علي سر من أسرار جمال الأنثي وهو الشعر. ثم من خلال هذا الروتين اليومي للعناية بجمال شعرك وزيادة نعومته. و لطريقة تطويل وتكثيف الشعر والحفاظ علي الشعر من التساقط والتقصف إليك طرق العناية بالشعر قبل البروتين وبعده ومن دون استخدام البروتين.

الاهتمام بتناول الطعام الصحي ويكون علي قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة لجسمك لأنه ينعكس بالضرورة علي شعرك وجماله.

ثم تناول كمية كبيرة من الماء يومياً بحد أقصي لتر يومياً من المياه حتي تحافظي علي رطوبة فروة الرأس والتغذية السليمة للشعر.

و ثم لا يجب علينا أن ننسي التنظيف الشهري لفروة الرأس حتي تفتح المسام وتغذي بوصيلة الشعر جداً.

عمل حمام أسبوعياً للشعر حمام كريم أو حمام زيت حسب طبيعة شعرك.

ثم الابتعاد ن الأمور التي تسبب لك القلق والتوتر والعصبية.

وبعد ذلك وأهم تنظيم أوقات النوم والاستفادة بالقدر المناسب من الراحة.

ثم فهم طبيعة شعرك وعمل اختبار عند مت2خصص لمعرفة نوع شرك لم2عفة طريقة التعامل معه.

اختيار نوع الشامبو المناسب لنوع وطبيعة الشعر إذا كان شعر دهني أو جاف أو مختلط مثل أنواع البشرة وذلك يفيد في روتين العناية بالشعر.

ثم عليك باستخدام شامبو مخصص في حالة إذا كان الشعر مصبوغ أو به مركبات كيراتين أو بروتين.

بالإضافة أنه لا تزيد عدد استعمال الشامبو أو غسول الشعر عن ثلاث مرات أسبوعياً.

عند استعمال الشامبو يفضل أن يترك لمده دقيقة أو دقيقتين مع فرك فروة الرأس جيداً للحصول عل نتائج جيدة.

استخدام مرطب للشعر وعند الترطيب نرطب من الجذور حتي الأطراف.

ثم قص أطراف الشعر كل شهر في يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي الأيام القمرية لكثافة وإطالة ونعومة الشعر.

بعد ذلك التدليك المستمر لفروة الرأس.

كل يومين يتم تغيير غطاء الوسادة وملاءة السرير مرتان أسبوعياً لحماية الشعر والجسم من البكتريا.

وبذلك تم شرح طريقة روتين العناية بالشعر.

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