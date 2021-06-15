طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة اللذيذ في المنزل بأبسط الطرق كالجاهز

كوكيز الشوكولاتة ، من أفضل الحلويات التي يمكن أن تصنع في المنزل بكل سهولة ويسر، كما أنها محببة لدي الأطفال بشدة والكبار أيضا على حد سواء، ولها مذاق لذيذ خاص مع الشوكولاتة، ويرغب جميع من يراها في تذوقها والاستمتاع بها لما لها من مذاق رائع، كما يمكنك إعداد أصناف عدة من الحلويات اللذيذة في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التوينكيز ذات المذاق والشكل الفريد، وكيكة الجاتوه الهشة بكل سهولة، وكيكة الهوهوز، وكذلك كيكة السويسرول، والعديد من الوصفات اللذيذة والمحبة يمكنك إعدادها في المنزل، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة بمذاق لذيذ.

مكونات كوكيز الشوكولاتة

يتكون كوكيز الشوكولاتة من مكونات بسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتواجدة في كل منزل، وهي كالآتي:

150 جم زبدة طرية.

كوب إلا ربع سكر بني.

ربع كوب سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

125 جم دقيق.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

60 جم كاكاو خام.

180 جم قطع شوكولاتة.

للتزيين

تشوكلت شيب.

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات طريقة عمل الكوكيز بخطوات سهلة، ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيداً حتى يتجانس الخليط وتمتزج المكونات.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونعجنهم جيداً، ثم نضيف الشوكولاتة ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط وتمتزج المكونات، ثم نقلب بسباتولا ونلم العجينة، ثم نغطي العجينة، وندخلها في الثلاجة ونتركها طوال الليل.

نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نشكل فيها الكوكيز على شكل كور صغيرة، ثم نزينهم بتشوكلت شيب.