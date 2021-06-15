طريقة عمل دجاج بصوص العسل: بطريقة اقتصادية وجديدة2021

طريقة عمل دجاج بصوص العسل تعد من اجدد الطرق لتحضير الدجاج بشكل مختلف، وممتع ويحتوي علي مذاق رائع وطعم مميز للغاية، وبقوام هش ولذيذ وخرافي، ويحب تناولها الاطفال بشكل كبير وتحتوي علي عناصر غذائية كبيرة وسعرات حرارية كبير، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل دجاج بصوص العسل بطريقة مضمونة جدا2021.

مكونات طريقة عمل دجاج بصوص العسل بطريقة اقتصادية

نقدم اليوم لكم مكونات بسيطة جدا لتحضير الدجاج في المنزل بخطوات سهلة للغاية وهي كما يلي:-

طبق صدور دجاج مخلي.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل.

كوب من الدقيق.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

مكونات الصوص

معلقتين من الزبدة.

ثلاث فصوص من الثوم.

معلقة ونص من الخل.

معلقة كبيرة من العسل.

معلقتين صويا صوص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة لتحضر الدجاج بخطوات سهلة جدا وهي كالاتي:-

نضع صدور الدجاج علي طبق ونضع عليهم الملح والفلفل علي الجانبين بشكل جيداً. ثم نصعهم في الدقيق ونضع طاسة علي النار ونضيف بها زيت زيتون وننتظر حتي تسخن. ونضع صدور الدجاج ونقلبهم علي الوجه الاخر بعد دقيقتين وننتظر حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.

تحضير الصوص

نضع طاسة علي النار ثم نضيف بها الزبدة وننتظر حتي تذوب ونضيف الثوم ونقلبهم جيداً. ثم نضيف معلقة العسل ومعلقتين صويا صوص ومعلقة ونص من الخل ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس. ونضيف صدور الدجاج داخل الصوص ونتركها تكمل التسوية بتاعتها علي نار هادية جدا حتي ينضج تمام. نخرج صدور الدجاج ونقطعها علي طبق وتقدم ويقدم بجانبها البطاطس والكاتشب بألف هنا وشفا.

سر نجاح الدجاج بصوص بطريقة اقتصادية

نتعرف اليوم علي بعض اسرار نجاح الطريفة داخل المنزل دون تعب وتكلفة وهي كالتالي:-