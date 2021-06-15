يعتبر كريم الكركم والنشا من أفضل كريمات تفتيح البشرة، التي تتكون من مواد طبيعية مفيدة وغير ضارة لبشرة الوجه، مثل النشا الذي يعالج حبوب الوجه، كما أنه يعمل كمنظف للبشرة ويفتح لونها بشكل ملحوظ، ويحتوي الكريم أيضاً على الكركم وعصير الليمون والحليب، وكلها مواد لها فوائد كثيرة للبشرة منها مقاومة التجاعيد، وإعطاء نعومة ونضارة للبشرة ولمعان للوجه، إن إستعمال الكريمات الطبيعية يحمي البشرة من المواد الكيميائية، التي تسبب الكثير من المشاكل لبشرة الوجه، حيث تحتوي معظم مستحضرات التجميل على مواد ضارة، ولذلك تتجه السيدات إلي المواد الطبيعية التي لا تضر البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، كريم الكركم والنشا أقوى كريم طبيعي لتفتيح ونعومة البشرة.

مكونات عمل كريم الكركم والنشا

مكونات عمل الكريم متوفرة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة دقيق.

5 ملاعق كبيرة حليب.

3 قطرات عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم والنشا بالخطوات التالية:-

نخلط الكركم مع النشا والدقيق مع التقليب. ثم نضيف خمس ملاعق من الحليب وثلاث قطرات من عصير الليمون، ونستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج كريمي. يمكن إضافة الحليب إذا كان قوام الكريم جافاً، أما إذا كان سائلاً فيمكن إضافة النشا. ثم نضع الكريم في علبة معقمة ومحكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم باتباع الآتي:ـ

قبل النوم ننظف البشرة جيداً، ثم نضع الكريم على الوجه والعنق ونتركه حتى صباح اليوم التالي.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويحب المواظبة على إستعماله يومياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الكركم لتفتيح البشرة

نخلط ملعقة كبيرة من الكركم وملعقتين من الحمص المطحون، مع ملعقة من ماء الورد وملعقة من اللبن، ثم نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج كريمي، يتم وضع الخليط على الوجه حتى يجف تماماً، ثم يتم تدليك الوجه بحركات دائرية للتخلص من الماسك، ويفضل الاستخدام مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة بيضاء ناعمة.

فوائد الكركم للبشرة

فوائد الكركم كثيرة ومتنوعة منها ما يلي:ـ