طريقة عمل الفازلين الطبيعي بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة جداً

يعد الفازلين الطبيعي من أهم مستحضرات التجميل المستخدمة ولا يخلو أي بيت من وجوده، فهو يعتبر بديل عن مستحضرات التجميل المستخدمة لترطيب البشرة، والتي تحتوي على بعض من المواد الكيميائية وأيضاً تعتبر غالية الثمن بالنسبة لبعض الأشخاص، يتميز بفوائد عديدة ومتنوعة من أهمها ترطيب البشرة والعناية بها، كما أنه يدخل في عمل كثير من الوصفات الطبيعية التي تزيد من جمال البشرة والحفاظ على نقائها، ويتم استخدامه بكثرة في فصل الشتاء حيث يعالج التشققات التي تظهر في الجلد سواء في القدمين أو في اليدين، ويعد هو من مستحضرات التجميل الأكثر استخداماً فهو يمكن استخدامه للشعر والبشرة معاً، وهو يتكون من مكونات بسيطة جداً وسهلة التحضير وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة لعمل الفازلين الطبيعي داخل المنزل وبمكونات بسيطة جداً.

مكونات عمل الفازلين الطبيعي

يتكون الفازلين من مكونات بسيطة جداً ومتناولة في أيدي الجميع وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

كوب من زيت زيتون.

ربع ملعقة من أي زيت عطري.

طريقة التحضير

لتحضير الفازلين الطبيعي بالمنزل بدلاً من شرائه من الخارج يجب اتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم وضع شمع العسل في إناء ويتم وضعه على نار هادئة جداً حتي يذوب تماماً، يمكن وضعه في حمام مائي بدلاً من وضعه على النار. بعد إذابة الشمع يضاف إليه زيت الزيتون، ونقلب المكونات مع بعض حتي تتجانس تماماً وتصبح سائلة. يرفع الخليط من على النار ونضيف إليه ربع ملعقة من أي زيت عطري مثل زيت الليمون أو زيت اللافندر، ونقلب المكونات. يترك الخليط لكي يهدئ قليلاً، ثم يتم وضعه في عبوة فارغة ونظيفة ونتركه لكي يجمد. يحفظ داخل الثلاجة ثم يتم إخراجه عند الاستخدام.

أهم استخدامات الفازلين

للفازلين استخدامات عديدة ومتنوعة من أهمها ما يلي:ـ