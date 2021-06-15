أفضل مرطب طبيعي للبشرة الجافة والحساسة وطرق العناية الصحيحة

أفضل مرطب طبيعي للبشرة سواء كانت حساسة أو جافة يهتم بها الكثير من البنات للاهتمام بالبشرة بطريقة طبيعية دون أضرار المواد الكيميائية الموجودة في المرطبات الشائعة بالصيدليات، كما يوجد أسباب للبشرة الجافة من كثرة التعرض إلى الشمس بدون كريم واقي أو قله المياه وتفقد البشرة نضارتها وكذلك عدم اكل الغذاء الغنى بالفيتامين والبروتين، كما أن البشرة الحساسة تضرر من استخدم الصابون والكريمات التي تحتوى على مواد صناعية ضارة بالبشرة تفقد رطوبتها كما أن استخدام الماء الساخن يؤدى إلى تشقق الجلد وزوال الزيوت الطبيعية الخاصة به، كما يوجد العديد من المرطب الطبيعي بوصفات منزلية غير خطلة بياض الثلج لتبيض الجسم والبشرة السحرية للعروس في أسبوع، ويجب الاهتمام بنظافة البشرة مع الغسول الصحي لكل نوع بشرة.

أفضل مرطب طبيعي للبشرة الجافة والحساسة

يوجد الكثير من المرطبات المنزلية التي تعالج جفاف البشرة الحساسة بدون أضرار للعمل على ترطيب الجلد ومعالجة شحوب البشرة.

المكونات: أربع ملاعق من الطين الأبيض. معلقة واحدة كبيرة من العسل. ملعقة واحدة كبيرة من عصير الّليمون. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:يتم خلط المكوّنات السابقة مع بعضها البعض في وعاء مناسب ثمّ وضع القناع على الوجه مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينيْن يترك القناع على الوجه لمدة ربع ساعة ويغسل بالماء الفاتر ويفضل تكرار هذه العمليّة مرتين أسبوعيا.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بيضة.

طريقة التحضير: نقوم بضرب البيضة في وعاء مع أضافه عصير الليمون وزيت الزيتون وتُخلط المكونات مع بعضها نضع القناع على البشرة الجافة ويُترك لمدة خمس عشرة دقيقة وتُغسل البشرة باستعمال الماء البارد أو الماء الدافىء.

المكونات:

نصف موزة صغيرة. ملعقة صغيرة من العسل. ملعقة صغيرة من زيت الزّيتون.

طريقة التحضير: يتمُّ خلط المكونات مع بعضها جيّداً،ثم نضع القناع على الوجه بشكل دائري وتركه لمدّة لا تقلّ عن ربع ساعة، ثمّ يُغسل الوجه بالماء البارد.

النظام الغذائي: يجب أن يحتوى على فيتامينات والبروتين الازامة لعدم جفاف البشرة مع زيادة كمية المياه. تغيير عادات الاستحمام: تقليل الوقت المستغرق في الدش بالإضافة إلى خفض درجة حرارة الماء يساعد على دعم التوازن الطبيعي للبشرة. تنظيف كامل : ويكون بلطف ويجب تجنب المنظفات القاسية و استخدم مقشر طبيعي للبشرة.

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