أفضل طريقة عمل تتبيلة الدجاج في البيت في 3 دقائق زي أشهر المطاعم

طريقة عمل تتبيلة الدجاج واحدة من أكثر الأسئلة التي تحظي على أعلى نسبة بحث بين الكثير من هواة الطبخ وإعداد الأطعمة، وغالبا ما يتوقف روعة وجمال المذاق السحري للدجاج على التتبيلة المستخدمة، وتختلف طرق تتبيلة الدجاج بين ربات البيوت والتي تعد بمثابة الخلطة السحرية لإعداد الدجاج وتقديمه في أفضل صورة الي أفراد العائلة ولمعرفة سر طريقة تتبيل الدجاج المشوي.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج

خطوات إعداد تتبيلة الدجاج

تختلف خطوات إعداد التتبيلة باختلاف المكونات المستخدمة وطرق التحضير ، حيث نجد اختلافا في طرق تحضير تتبيلة الدجاج المشوي عن الدجاج المقلي وفيما يلي نتعرف على:-

خطوات تحضير تتبيلة الدجاج

للاستمتاع بالمذاق الرائع للدجاج يمكنك عمل تتبيلة مميزة من المكونات الآتية:-

استخدام مقدار كوب من الزبادي منزوع الدسم يكفي بتتبيل مقدار نصف كيلو جرام من صدور الدجاج.

ملعقة من معجون الطماطم الطازجة

مقدار 2 فص ثوم وإضافة بصلة متوسطة الحجم.

إضافة القليل من الزنجبيل على حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الخل.

يمكنك إضافة البهارات والنوايا الخاصة بالدجاج مثال ذلك الكاري وببريكا والفلفل الأسود ومادة الهيل الناعم والقرفة والملح على حسب الرغبة.

افضل طريقة عمل تتبيلة الدجاج عليك تقليب المكونات السابقة باستخدام الخلاط الكهربائي.

ومن ثم نقع الدجاج في التتبيلة مدة لا تقل عن 6 ساعات، وتسخين الزيت والقلي على نار متوسطة .

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي

للاستمتاع بمذاق سحري للدجاج المشوي يمكنك تقسيم الدجاج الي نصفين وإعداد الخلطة المكونة من المقادير التالية

مقدار ربع كوب من الساسة الحارة مع إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم المميزة.

استخدام البهارات والنوايا الخاصة في تتبيل أجزاء الدجاج بشكل كامل همها الكمون والكزبرة والكاري وببريكا والفلفل الأسود.

إضافة القليل من الخل الأبيض وعصير الليمون والملح.

للاستمتاع بمذاق أكثر روعة يمكنك إضافة كوب من الزبادي والقرنفل والقرفة والهيل المطحون الناعم.

كما يرغب الكثير في إضافة المايونيز والزيت والمستردة في مكونات للاستماع بطعم رائع ومميز.

عليك اولا تقسيم الدجاج إلي قسمين.

ثم نقوم بدق قطع الدجاج باستخدام المدقة وذلك لتكسير العظام.

خلط مكونات التتبيل بشكل جيد.

نقع قطع الدجاج لمدة لا تقل عن ستة ساعات الي يوم كامل.

تحضير حلة الشواية وتغطية أجزاء الدجاج من الجانبين والتحميل لها بشكل جيد حتي الحصول على المظهر الرائع

تقدم ساخنة مع السلطة وصلصة الثوم.

خطوات تتبيل الدجاج المشوي