يعرف السبانخ على أنه واحد من أهم أنواع الخضراوات التي تعمل على محاربة الانيميا و فقر الدم ، و ذلك لكونها مليئة بعنصر الحديد الهام للقضاء على هذا المرض الغريب الذي يتسلل الى داخل الجسم دون إدراك الشخص بإصابته به لكونه يتناول الكثير من أنواع الطعام و لكن في الوقت نفسه هو طعام فقير و ليس متنوعا و لا يحتوي على الفيتامينات و العناصر التي يحتاج اليها الجسم يوميا، و لهذا يجب على الأم أن تبحث دائما عن الوصفات المختلفة التي يمكن تحضيرها باستخدام السبانخ حتى تقي أبناءها من الإصابة بالأنيميا، والتي نقدمها لكم اليوم من خلال وصفة تبولة السبانخ التي لها دور فعلي في التخسيس و فقد الوزن.

تبولة السبانخ لمنع الانيميا و فقد الوزن و الوصول الى حلم الرشاقة

وإليكم المكونات التي يجب توافرها عند تحضير هذا الطبق الصحي، و الذي يضم عدد قليل من السعرات الحرارية و التي لا تتسبب في زيادة الوزن، و يعتبر أيضا من الأطباق الخفيفة التي يمكن أن تقدم على مائدة الطعام في أي وقت ، و المكونات كالتالي :

نصف كيلو من أوراق السبانخ ، حوالي 2 كوب تقريبا و يتم غسلها و فرمها جيدا.

عدد واحد من حزمة الخس ، و يتم غسلها أيضا و تفرم جيدا.

ربع كيلو من الطماطم و يتم تقطيعها الى قطع صغيرة .

ومن الخيار حوالي نصف كوب و يتم فرمه جيدا.

ربع كيلو من البرغل و يغسل في الماء الدافئ و يتم نقعه مع إضافة قطرات من الليمون.

سوف نحتاج الى ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ربع كوب من زيت الزيتون

والآن هيا بنا لتحضير طبق تبولة السبانخ ، من خلال الخطوات التالية :

بعد غسل السبانخ و فرمها ، يتم وضعها في وعاء بلاستيك عميق .

يتم إضافة جميع المكونات التي سبق تحضيرها، و هي : الخس، والطماطم المقطعة، والخيار.

يتم عصر البرغل جيدا من الماء الذي نقع فيه، و يصب على المكونات في الوعاء و يتم خلطهم جميعا .

عند البدء في تقديم الطبق ، يتم تتبل جميع المكونات بعصير الليمون، ثم إضافة الملح، ثم زيت الزيتون ويتم تقليب المكونات جميعها معا جيدا.

يتم صب تبولة السبانخ في طبق التقديم ، و يمكن أن يتم تزيينها باستخدام شرائح الليمون وعدد من أوراق النعناع الطازج أو الريحان الطازج ، و تقدم فورا على مائدة الطعام.

وإليكم طبق جديد يمكن تحضيره من السبانخ ، و هو مناسب جدا لمنع الإصابة بالأنيميا كما أنه مناسب لكل من يتبع نظام الكيتو