خلطة مدهشة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ بمكونين فقط من البيت، خلطتنا اليوم مجربة من قبل الكثير من الفتيات حتى أن بعض أطباء التجميل ينصحون بها؛ وذلك نظراً لفاعليتها السريعة ونتيجتها المدهشة من أول أسبوع استعمال، وهي تعتمد على الفازلين وحب الرشاد لتطويل الشعر وزيادة كثافته دون تكاليف تذكر في خلال 7 أيام فقط، وصفة رائعة سريعة المفعول بمكونين فقط أنصحك بتجربتها سيدتي إذا كنت تعانين من ضعف الشعر أو ترغبين في إطالة شعرك بشكل سريع.

وصفة تطويل الشعر بسرعة فائقة

سوف نحتاج إلى ثلاثة ملاعق كبيرة ممتلئة من حب الرشاد، حيث يقوم حب الرشاد بتكثيف الشعر وملء الفراغات وأيضاً يقوم بعلاج الشعر المتكسر المتقصف المتضرر ويعمل على تطويله أيضاً، كذلك تعمل تلك الحبوب على تقوية وتغذية بصيلات الشعر وذلك لأنها غنية بمادة الكاروتين والتي تتواجد في فيتامين أ، حيث أنها تعمل أيضاً على الحصول على شعر قوي ناعم لامع، كما يعمل حب الرشاد على زيادة كثافة الشعر ويحميه من الصلع. سوف نحتاج أيضاً إلى ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي الأصلي ونصف لتر من الماء

طريقة التحضير والإستخدام

يضاف حب الرشاد والماء في إناء قابل للطهي ويرفع على نار هادئة، وذلك مع التقليب المستمر من حينٍ لآخر حتى لا يحترق حب الرشاد، يترك لمدة ربع ساعة تقريباً أو حتى يتم تغير الماء إلى قوام جل ويتم الحصول على جل حب الرشاد الكثيف ذو اللون المائل للبني، ثم يرفع الإناء بعيداً ويترك حتى يبرد تماماً ويتم تصفية المُغلى ويوضع الجل في وعاء، ثم يضاف الفازلين ومقدار أربعة ملاعق كبيرة من جل حب الرشاد، ويتم الخلط جيداً للحصول على قوام كريمي ليس له أي رائحة.

يتم أخذ كمية تناسب طول وكثافة شعرك ويتم وضعها على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وإذا كان شعرك دهني أو مختلط لا تضعي الخلطة على فروة الرأس، أما إذا كان الشعر جاف ضعي الخلطة على الشعر بالكامل والفروة أيضاً، ثم يتم لف الشعر ويغطي ببلاستيك غذائي وتوضع منشفة مبللة بماء ساخن ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف، يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ جيداً ثم يغسل بالشامبو والماء الفاتر بعد ذلك، تُكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع. يجب إستخدام كمية ليست بقليلة وأيضاً ليست بكثيرة ليتم إزالة الفازلين من الشعر بسهولة، سيصبح شعرك طويل وكثيف وقوى ولامع مع الاستمرار على استخدام هذه الخلطة.