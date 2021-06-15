وصفة جبارة لإزالة شعر العانة والإبط نهائياً وتفتيحها في دقائق بدون ألم ولن ينمو مجدداً

وصفة جبارة لإزالة شعر العانة والإبط نهائياً وتفتيحها في دقائق بدون ألم، يعد الشعر الزائد في الجسم من الأمور التي تزعج الكثير من النساء وذلك لأنها تريد أن تتمتع دائماً بجسم مثالي بدون أي مشاكل، ولكن منطقة العانة وتحت الإبط من الأماكن الأكثر حساسية كما أنها تسبب ألم كبير عن إزالة الشعر منها.

ولذلك نري العديد من الفتيات والسيدات تفضلن الطرق التقليدية للتخلص من شعر العانة والإبط، مثل الشمع أو الشفرة أو كريم إزالة الشعر.

وعلي الرغم من أن هذه الطرق فعالة في القضاء علي تلك المشكلة، إلا أنها بعد فترة قصيرة تلاحظين ظهور الشعر الزائد مرة أخري كما ينمو أيضاً بصورة سريعة.

الوصفة السحرية للتخلص من شعر العانة والإبط وتبييضها من أول استعمال

التخلص من شعر العانة والإبط يحتاج إلي التعامل بحرص شديد حيث أن الجلد في هذه المناطق يعد حساس بشكل كبير.

كما أن إزالته تسبب ألم شديد في كل مرة يتم نزع الشعر منها، ولكن هناك مواد طبيعية تساعد علي التخلص من شعر العانة والإبط نهائياً ومن أول مرة.

وتقوم بمنحك أيضاً تبييض وتفتيح للمناطق الحساسة وعدم نمو الشعر مرة أخري وكل ذلك بدون ألم وبدون عودة.

وصفة الشبه وماء الورد لإزالة شعر العانة والإبط وتفتيحها في دقائق

الشبه تساعد علي إزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بسهولة وبدون ألم كما تقوم بترطيب وتطهير الجلد.

تعمل الشبه علي التخلص من البكتيريا والفطريات وتفتيح الأماكن الحساسة في وقت قصير.

وماء الورد يعد مكون فعال يستخدم في إبطاء نمو الشعر وعدم ظهوره كما يعتبر مطهر وغسول طبيعي.

ويساعد علي تبييض المناطق الحساسة وتفتيحها والتخلص من الاسمرار بشكل مذهل من أول استعمال.

ملعقة صغيرة من بودرة الشبه.

1/2 ملعقة صغيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

بضع نقاط من زيت الزيتون.

قطعة من القطن نظيفة ومعقمة.

مكونات وصفة إزالة شعر العانة والإبط نهائياً وتبييضها سريعاً

قومي بخلط الشبه والنشا ثم أضيفي ماء الورد وامزجي المكونات جيداً حتي تتجانس.

ثم باستخدام قطعة القطن قومي بغمسها في الخليط وتوضع علي الأماكن المراد نزع الشعر منها.

وبعد أن تجف توضع طبقة أخري حتي تنتهي كل الكمية وتترك حتي تصبح جافة.

قومي بفرك الوصفة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم تغسل بالماء ويرطب الجسم بزيت الزيتون.

تستخدم هذه الوصفة من مرتين إلي 3 مرات في الأسبوع وسوف تتخلصي من الشعر الزائد نهائياً وبدون ألم.

طريقة تحضير وصفة التخلص من شعر العانة والإبط وكيفية الاستخداموصفة الخميرة ومعجون الأسنان للتخلص من شعر العانة والإبط وتبييضها في دقائق

تعمل الخميرة علي إزالة شعر العانة والإبط بدون ألم كما تقوم بالتخلص من الجلد الميت، وتساعد علي تفتيح المناطق الغامقة.

وتعمل أيضاً علي التخلص من الشعر الوبري وعدم ظهور الشعر ونموه مرة أخري.

أما معجون الأسنان فهو يقوم بإزالة الشعر الزائد بسهولة كما يعمل علي تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بشكل فعال.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

بضع قطرات من عصير الليمون.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس.

يتم تنظيف المكان المراد إزالة الشعر منه ثم يجفف.

وبعد ذلك توضع طبقة ليست سميكة وتترك لمدة 15 دقيقة.

يتم مسح الوصفة فقط دون غسلها وسوف تلاحظي تساقط الشعر.

تستخدم الوصفة حسب الحاجة ومع الاستمرار لن ينمو الشعر مجدداً.

مكونات وصفة إزالة شعر العانة والإبط نهائياًطريقة تحضير وصفة إزالة شعر العانة والإبط بدون ألم وكيفية الاستخدام