اهم الخلطات الكوري لشعر:بطريقة مضمونة من أول استخدام2021

اهم الخلطات الكوري لشعر، تعد من من أقوى وأفضل الخلطات الكورية، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث ترغب كل سيدة وفتاة في التخلص من الشعر المجعد والخشن، ويمكن عمل هذه الخلطات بعدة طرق كثيرة منها بكريم الألوفيرا وكريم البانثينول والزيوت الطبيعية، ومن السهل عملها في المنزل وفي خلال دقائق وبتكلفة ضئيلة جدا، حيث يعمل على تنعيم الشعر وفرده، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل الخلطات الكوري لشعر بطريقة مضمونة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

اهم الخلطات الكوري لشعر

تعتبر الخلطات الكوري لشعر، من أسرار الشعب الكوري التي لها سحر ومفعول للشعر، وسوف نتعرف على بعض أنواع الخلطات ومكوناتها وطرق تحضيرها واستخداماته خطوة بخطوة.

خلطة كريم البانثينول بزيت السمسم

يعد كريم البانثينول مع زيت السمسم من الخلطات القوية التي تزيد من حيوية الشعر.

مكونات الخلطة

سوف نتحدث عن مكونات عمل خلطة البانثينول بزيت السمسم وبمكونات سهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-

10جرام كريم بانثينول.

ملعقة جل الصبار.

15 نقطة زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام البانثينول بزيت السمسم بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها مبهرة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به كريم البانثينول ثم جل الصبار ثم ماء الورد ثم زيت السمسم. ثم نقلب المكونات السابقة تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كالمعجون. يتم حفظ الخلطة في علبة من الزجاج ثم يتم حفظ العلبة في الثلاجة لحين استخدامها. ثم نقوم بغسل الشعر غسلا جيدا بالشامبو حتى نتخلص من الاتربة والزيوت التي بفروة الرأس. يتم في هذه الخطوة دهن خلطة الشعر ثم نمسك خصلة خصلة وندهنها من الجذور حتى الأطراف. ثم يتم تغطية الشعر بلبونيه الخاص بالشعر أو كيس من البلاستيك. يتم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة. ثم نضع الماء البارد لغسل الشعر من الخلطة. يتم استخدام وتكرار خلطة الشعر مرة واحدة في اليوم ولمدة أسبوعين متتاليين ثم ستلاحظين الفرق بنفسك من هذه الوصفة.

فوائد خلطات الشعر الطبيعي

سوف نستعرض في السطور التالية بعض فوائد خلطات الشعر بطريقة طبيعية وبدون مستحضرات كيميائية وهى كما يلي:-