أقوي مشروب طبيعي لتقوية وتطويل الشعر وتجديد شباب البشرة بدون وصفات، إذا كنت تتوقين إلى بشرة متوهجة بشكل طبيعي وحيوية المظهر فأنت في المكان الصحيح، فاليوم سنقوم بتحضير أقوى عصير على الإطلاق لتجديد شباب بشرتك وتطويل شعرك بشكل طبيعي. وهي وصفة فريدة من 7 عصائر يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة وشعر صحيين. يتكون العصير من بعض مكونات المطبخ الطبيعية مثل العسل والسبانخ والرمان وما إلى ذلك، كل منها يمكن أن يمد بشرتك وشعرك بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية. للحصول على أفضل النتائج من العصير ، تناوليه كل صباح قبل الطعام.

أقوي مشروب طبيعي للشعر والبشرة

المكونات السبعة التي يحتاجها العصير لتحضيره بمنزلك بكل سهولة:

سبانخ.

موز غير ناضج.

مزيج بذور الشيا والسمسم ودوار الشمس.

توت بري.

الليمون أو البرتقال الحلو.

عسل أبيض.

رمان.

لتحضير العصير سوف تحتاجين إلى إضافة جميع المكونات في الخلاط الكهربائي بالاضافة إلى مشروب سائل من اختيارك؛ وذلك لتسهيل عملية الخلط، كما يتم تقطيع السبانخ وتفريغ الرمان قبل إضافتهما إلى بقية المكونات، يثم يتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة على الأقل للحصول على عصير انسيابي ناعم به مقدار بسيط من التكتلات، يمكن أن يكون المشروب الأساسي السائل ماء جوز الهند أو حليب اللوز أو أي حليب طبيعي خالي الدسم.

فوائد المشروب للبشرة والشعر

يجب تحضير المشروب بحفنة من أوراق السبانخ. هذه الخضار الورقية غنية بفيتامين أ وفيتامين ج والحديد ، والتي يمكن أن توفر فوائد مضادة للشيخوخة وتساعد في تجديد شباب البشرة، ويمكن أن تكون هذه العناصر الغذائية مفيدة أيضًا لصحة الشعر. أما الرمان فهو يحتوي على مضادات الأكسدة وحمض البونيك ، مما يساعد في تقليل الالتهاب على الجلد وكذلك منع الأمراض الجلدية الالتهابية مثل حب الشباب أو الوردية.

مزيج بذور الشيا والسمسم وعباد الشمس يتم إضافة ملعقة كبيرة منه أثناء صنع الشراب، حيث يوفر لك ذلك الخليط الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والكالسيوم والحديد والزنك. يمكن أن تساعد تلك البذور في تقليل حمل المشروب على مؤشر نسبة السكر في الدم ، كما توفر لك مصدرًا غير مشتق من منتجات الألبان من الكالسيوم، أما العسل فلن يمنح المشروب طعمًا حلوًا فحسب ، بل سيساعد في تسهيل عملية الهضم وسيقدم بعض الفوائد المضادة للبكتيريا.

التوت الأزرق والتوت البري يحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تأخير الشيخوخة وتجديد شبابها بشكل طبيعي. كما أن الليمون الحلو مفيد للغاية للحصول على القليل من فيتامين سي الذي يمكن أن يمنحك بشرة متألقة. كما ستكونين بحاجة إلى موزة كاملة غير ناضجة والتي توفر لك البروبيوتيك والمساعدة تعزيز صحة الجهاز الهضمي وزيادة تألق وجمال البشرة.