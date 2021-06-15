طريقة عمل المربي بقطع الفاكهة بخطوات سهلة وحصرية في المنزل

طريقة عمل المربي هل أنتم من عشاق تناول الفاكهة لا يخلو في أي منزل الفاكهة المحببة لدي الجميع سواء كانت طازجة أو مجمده في الفريزر في وقت غير أوانها وكثيراً منا يعشق تناول المربي بالفاكهة المفضلة لديه وكثيراً من السيدات تصرف مبالغ باهظة في شراء كميات كبيرة من المربي ليتناولها أفراد عائلتها سواء كان على الفطور أو في العشاء والأطفال يطلبون تناولها في أي وقت سواء كان في يوم دراسي أو في النادي.

طريقة عمل المربي بقطع الفاكهة

المربي الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة والسكر المضر بالصحة، وهي من الأطباق الرئيسية التي تتواجد على سفرتك بجانب الأطباق وكثير من الأمهات يصعب عليهم تحضرها في المنزل لأعتقادهم أنها صعبة الصنع ولكن العكس صحيح لا تستغرق وقت كبير في التحضير.

طريقة عمل مربي الفراولة بقطع الفراولة

المكونات

كيلو كيلو فراولة.

نصف كيلو سكر أبيض ناعم ( 500 جرام ).

ملعقة ونصف كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نغسل الفراولة جيدا، وننزع العنقود الأخضر.

نقطعها قطع متوسطة.

نضعها في وعاء عميق، ثم نضيف كيلو السكر.

نقلبلها جيدا، حتي يختلط السكر مع الفراولة.

نغطيها بالأسترتش، أو كيس ثلاجة.

نتركها في الثلاجة لمدة أربع ساعات.

أو نتركها ليله كاملة في الثلاجة.

وبعد قضاء المدة، يصبح لها صوص لذيذ.

نضع الفراولة في حلة عميقة.

نضيف ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

ويقلب جيدا.

نرفعها على النار حتي تغلي.

نقوم بخفض درجة الحرارة.

نتركها على النار لمده أربعون دقيقة بعد الغليان.

نزيل الريم الأبيض أو الرغوة البيضاء من المربي.

نتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة.

نضعها ف علب محكمة الغلق.

طريقة عمل مربي الجزر بقطع الجزر

المكونات

كيلو جزر مبشور ( 1000 جرام ).

نصف كيلو سكر ( 500 جرام) .

كوب كبير عصير برتقاال.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

خمس فصوص قرنفل.

طريقة التحضير

نضع في بولة عميقة الجزر، السكر، عصير الليمون، عصير البرتقال.

يقلب جميع المكونات جيدا.

يترك في الثلاجة ليلة كاملة.

نضعهم في حلة عميقة على النار.

نضع القرنقل عندما تبدء بالغليان وتقلب.

تترك على النار حتي تنضج.

تترك عندما تبرد.

تحفظ في علب محكمه الغلق، ونضعها في الثلاجة.

طريقة عمل مربي التين بقطع التين

المكونات

كيلو تين.

نص كيلو سكر.

عصرة ليمونة.

طريقة التحضير