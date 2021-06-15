كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم بدون تكاليف سهل وسريع ورهيييب

كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم ، يعتبر كباب الحلة من أشهر الأطباق الذي يمكن أن يتم تقديمها على السفرة في كثير من المناسبات والعزائم العائلية، كما أنه من أشهى الأطباق التي تحبها العائلة وبالأخص الأطفال، والأم من طبعها التنوع في تحضير الأطعمة لذا يمكنك التنوع في تحضير اللحم بهذه الطريقة الرائعة، واليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي عمل كباب الحلة على طريقة الشيف فاطمة الحاتي.

كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم

إذا كنت تبحثين على طريقة مميزة لتحضير اللحم بشكل جديد يحبه أطفالك عليك بتجربة تحضير كباب الحلة في البيت كما يلي:

1 كيلو لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.

2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات.

1 كيلو بصل مقطع.

1 ملعقة كبيرة سكر.

ورق لورا مستكة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مستكة.

5 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 كوب لبن رائب.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب ماء دافئ للذوبان الخميرة.

1 كوب ماء دافئ للعجن.