كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم بدون تكاليف سهل وسريع ورهيييب

كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم ، يعتبر كباب الحلة من أشهر الأطباق الذي يمكن أن يتم تقديمها على السفرة في كثير من المناسبات والعزائم العائلية، كما أنه من أشهى الأطباق التي تحبها العائلة وبالأخص الأطفال، والأم من طبعها التنوع في تحضير الأطعمة لذا يمكنك التنوع في تحضير اللحم بهذه الطريقة الرائعة، واليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي عمل كباب الحلة على طريقة الشيف فاطمة الحاتي.
كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم
إذا كنت تبحثين على طريقة مميزة لتحضير اللحم بشكل جديد يحبه أطفالك عليك بتجربة تحضير كباب الحلة في البيت كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.
- 2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات.
- 1 كيلو بصل مقطع.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- ورق لورا مستكة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مستكة.
- 5 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 كوب لبن رائب.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب ماء دافئ للذوبان الخميرة.
- 1 كوب ماء دافئ للعجن.
- ضعي قدر عميق على النار يضاف له السمن أو يمكن الزيت حسب الرغبة وورق اللورا والمستكة وبعد أن يصبح الزيت ساخن ضعي مكعبات اللحم.
- استمري في تشويح اللحم حتى يتغير لونها ومن ثم يتم إضافة اللحم وقلبي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة واحرصي على أن تقومين بوضع ملعقة السكر لأنه تسرع في تسوية اللحم.
- بعدها اخفضي الحرارة ويغطى القدر ويترك حتى ينضج.
- ثم يتم إضافة 2 كوب من الماء إلى اللحم ومن ثم تغطى مرة أخرى وتركيها حتى تنضج جيداً.
- قومي بتحضير العجينة فضعي الدقيق بوعاء ويضاف له الخميرة والملح والبكينج بودر والماء والسكر وقلبيها جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.
- ثم تترك حتى أن ترتاح وتترك لمدة ساعة ثم تحضرينها وتقومين بتقسيمها لقسمين، ثم يضاف للحم الملح والفلفل والبهارات وقلبيها وتركيها لتنضج ثم ترفع من على النار.
- ثم تفرد العجينة وضعي عليه كمية من اللحم ثم توضع عليها طبقة أخرى من العجينة واغلقيها ادخليها للفرن ليتم شويها وتسويتها.
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كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم ، يعتبر كباب الحلة من أشهر الأطباق الذي يمكن أن يتم تقديمها على السفرة في كثير من المناسبات والعزائم العائلية، كما أنه من أشهى الأطباق التي تحبها العائلة وبالأخص الأطفال، والأم من طبعها التنوع في تحضير الأطعمة لذا يمكنك التنوع في تحضير اللحم بهذه الطريقة الرائعة، واليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي عمل كباب الحلة على طريقة الشيف فاطمة الحاتي.
كباب الحلة الرائع الخطير بطريقة اشهر شيفات العالم
إذا كنت تبحثين على طريقة مميزة لتحضير اللحم بشكل جديد يحبه أطفالك عليك بتجربة تحضير كباب الحلة في البيت كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.
- 2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات.
- 1 كيلو بصل مقطع.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- ورق لورا مستكة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مستكة.
- 5 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 كوب لبن رائب.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب ماء دافئ للذوبان الخميرة.
- 1 كوب ماء دافئ للعجن.
- ضعي قدر عميق على النار يضاف له السمن أو يمكن الزيت حسب الرغبة وورق اللورا والمستكة وبعد أن يصبح الزيت ساخن ضعي مكعبات اللحم.
- استمري في تشويح اللحم حتى يتغير لونها ومن ثم يتم إضافة اللحم وقلبي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة واحرصي على أن تقومين بوضع ملعقة السكر لأنه تسرع في تسوية اللحم.
- بعدها اخفضي الحرارة ويغطى القدر ويترك حتى ينضج.
- ثم يتم إضافة 2 كوب من الماء إلى اللحم ومن ثم تغطى مرة أخرى وتركيها حتى تنضج جيداً.
- قومي بتحضير العجينة فضعي الدقيق بوعاء ويضاف له الخميرة والملح والبكينج بودر والماء والسكر وقلبيها جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.
- ثم تترك حتى أن ترتاح وتترك لمدة ساعة ثم تحضرينها وتقومين بتقسيمها لقسمين، ثم يضاف للحم الملح والفلفل والبهارات وقلبيها وتركيها لتنضج ثم ترفع من على النار.
- ثم تفرد العجينة وضعي عليه كمية من اللحم ثم توضع عليها طبقة أخرى من العجينة واغلقيها ادخليها للفرن ليتم شويها وتسويتها.
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