ماهي اعراض الخلعة وكيف يمكن السيطرة علي نوبات الهلع، والخلعة او الهلع دوت الخليج حالة معروفة من الاضطرابات النفسية التي يقاسي فيها المصاب مشاعر متضاربة وحادة من التوتر والقلق وعدم الاستقرار النفسي وحتى الفكري.

وتحدث الخلعة نتيجة التعرض لصدمة شديدة أو موقف عصبي حاد، أو بسبب الإضطرابات الهرمونية التي يمر بها البعض في مراحل حياتهم خصوصاً النساء.

يمكن للخلعة أن تؤثر سلباً على حياة الإنسان وتمنعه من الاستمرار اجتماعياً ومهنياً وعاطفياً، كونها تقف حائلاً بينه وبين الآخرين وتنعكس اعراضه ليس فقط على المصاب بالخلعة وإنما على المحيطين به.

وأكثر ما يعاني منه المصاب بالخلعة، هو العزلة وعدم الرغبة بالإختلاط بالغير، فضلاً عن التداعيات السلبية على صحته النفسية والجسدية خصوصاً في حال لم يخضع للعلاج المناسب.

ماهي اعراض الخلعة

يتعرض الشخص المصاب بالخلعة للعديد من الاعراض نستعرضها بشكل موجز بالتالي:

التفكير المستمر بالأمور التي تثير القلق والهلع.

عدم القدرة على التخلص من مشاعر الخوف والهلع، حتى وإن حاول المريض الإنشغال بأمور أخرى.

اضطرابات النوم وعدم القدرة على الاستمتاع بالنوم لساعات طويلة أو كافية.

الصداع والدوار والإرهاق.

ضيق التنفس والتعرق الشديد.

آلام الصدر واضطراب المعدة.

الخدر والشعور بالإنفصال عن الواقع.

الخوف وفقدان السيطرة على أمور الحياة.

ارتفاع وتيرة الخوف والهلع مع الوقت في حال عدم الخضوع لعلاج مناسب.

كيف يمكن السيطرة علي نوبات الهلع

بالرغم من أن البعض قد يجد صعوبة في تخطي حالة الهلع والخوف الناجمة عن الخلعة المرافقة له، إلا أنه بالإمكان التخلص من نوبات الهلع أو السيطرة عليها بشكل جيد باتباع بعض النصائح الصحية والحياتية.

ونوبات الهلع يمكن أن تسبب تسارع ضربات القلب والخوف الشديد والتعرق والغثيان والألم في أعلى البطن وغيرها من الأعراض المزعجة، ما يزيد الشعور بأن المرء ميت لا محالة.

وهي حالات منهكة وشديدة قد تصيب الإنسان دون مقدمات وحتى أثناء النوم أو الإسترخاء أو القيام ببعض الأعمال كما جاء على موقع "Help Guide".

ويمكن السيطرة علي نوبات الهلع من خلال اتباع التقنيات التالية: