ماهي أسباب التهاب المثانة وأعراضها

التهاب المثانة هو أحد أمراض المسالك البولية الشائع لدى النساء، وهو يصيب المرأة مرة واحدة على الأقل خلال فترات حياتها، وتتراوح شدة الإصابة به بين المريضات من خفيفة إلى شديدة، وله أنواع عدة تختلف باختلاف المسبب إلا أن الشائع لدى النساء هو التاب المثانة البكتيري الذي يحدث بسبب عدوى بكتيرية، والأعراض التي يسببها تتشابه في معظم الحالات، كما التالي:

أسباب التهاب المثانة وعوامل الخطورة:

جاء في موقع وزارة الصحة السعودية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب المثانة وهي:

قلة العناية بنظافة المنطقة التناسلية، أو العناية المفرطة بها واستخدام منتجات غير طبية.

تكرار العلاقة الزوجية.

اختلال في كمية البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الجسم.

تناول بعض الأدوية.

وجود القسطرة في المثانة.

الحمل.

بعض أنواع موانع الحمل.

الإصابة المسبقة بمرض السكري.

ضعف الجهاز المناعي.

الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

أعراض التهاب المثانة:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب النساء في حال الإصابة به وهي:

ظهور الألم أو الشعور بالضغط في منطقة المثانة خاصة عند امتلائها هو أول أعراض التهاب المثانة.

تفاقم الألم في منطقة الحوض ككل خاصة في أسفل البطن أو أسفل الظهر من علامات تفاقم الإصابة بالتهاب المثانة.

من أعراض التهاب المثانة الشائعة الشعور بآلام أثناء التبول وحرقان في البول.

تكرار أو استمرار الشعور بآلام في المنطقة التناسلية ككل من أعراض التهاب المثانة عند النساء.

تكرار الرغبة الملحة في التبول وزيادة عدد مرات التبول خلال اليوم الواحد عن العدد الطبيعي المعتاد يدل على وجود التهابات في المثانة.

التهاب المثانة يؤثر على الجهاز التناسلي لدى النساء ويسبب آلام أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

أي تغير في لون أو رائحة أو مقدار البول عن الطبيعي يعد دلالة على وجود بكتيريا مسببة لالتهاب المثانة.

بما أن التهاب المثانة نوع من أنواع الأمراض الالتهابية فهو يؤثر على الجسم ككل ويسبب ارتفاع في حرارة الجسم وتعب عام وتغيرات في النفسية والشهية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.