طريقة عمل الكشري المصري اللذيذ في المنزل بالخطوات والمكونات الدقيقة

الكشري من الأكلات المصرية والمشهورة جداً في أنحاء الجمهورية، حيث يعتبر من الأكلات الشعبية ويحتوي علي الأرز والعدس والمكرونة في إناء واحد، فقد نذكر لكم خلال هذا المقال خطوات عمل الكشري المصري في المنزل بالتفصيل الدقيقة، مع ذكر مكونات الكشري ومكونات الدقة اللذيذة.

واحد كوب أرز مصري. ربع كيلو عدس بالجبة. مكرونة صغيرة الحجم نصف كيلو. مكرونة أسباحتي ربع كيلو. كوب من حمص الشام منقوع في ماء لمدة 12 ساعة. نصف كوب شعرية. ثلاث حبات من البصل كبيرة الحجم مقطعة حلقات رقيقة. خمس فصوص ثوم مفروم. زيت نباتي. كيلو ونصف من الطماطم. ملح وكمون وفلفل اسود، وشطه حسب الرغبة.

قومي بغسل العدس ونقعه في الماء لمدة ساعة، ثم ضعيه في وعاء علي النار حتي ينضج ثم ارفعيه من علي النار، صفي حمص الشام المنقوع في الماء وضعيه في وعاء به ماء علي النار حتي ينضج ثم ارفعيه واتركيه جانبا.

قومي بتقطيع البصل الي حلقات رقيقة ورشي عليه ملعقتان من الدقيق وقومي بتدليكه بالدقيق وملعقة كبيرة من الخل واتركيه لمدة عشر دقائق ثم ضعي إناء علي النار به زيت وفير، ضعي فيه البصل ويقلب باستمرار الي أن يأخذ اللون الذهبي، ثم ينشل من الذيت وضعيه علي مناديل حتي يمتص الذيت.

قومي بتحمير الشعرية في الزيت البصل الا أن تأخذ اللون الذهبي، ثم ضعي الارز المغسول وقلبيه جيداَ وضعي له ملعقة كبيرة من الملح ثم ضعي له الماء وقومي بتغطيته ثم اتركيه لحد التشرب ثم قومي بتهدئة النار لحد السوي.

قومي بتحضير وعاء أخر به ماء وملعقة كبيرة من الملح وضعيه علي النار وقبل أن يغلي أضيفي المكرونة الاسباجتي والمكرونة الصغيرة حتي تنضج تماماَ، ثم قومي بتصفيتها، وضعيها في مصفاه واغسليها بماء بارد حتي لا تلتصق.

أحضري وعاء أخر وضعي به ملعقتان من الزيت والثوم المهروس حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بوضع الطماطم وتكون مضروبة في الخلاط مسبقاَ، ثم قلبيها جيداَ ثم ضعي الملح المناسب والتوابل جميعها، واتركيها لحد أن تنسبك جيداَ.

مكونات الدقة

3 من فصوص الثوم المهروس.

ربع كوب خل.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيره كمون، شطه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

المكونات المطلوبة لعمل الكشريكيفية تحضير وطهي ألكشري المصري في البيت

قومي بتحضير إناء وضعي به الزيت والثوم علي النار، ثم أضيفي الخل وقلبيه جيداَ ثم الماء وباقي المكونات وقلبيهم ثم أتركيه علي النار لمدة ثلاث دقائق ثم ارفعيه من علي النار.