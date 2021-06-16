عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله طعمها روعه صحية ومفيدة للأطفال

عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله، تعتبر الجبنه الشيدر أحد أفضل أنواع الجبن على الإطلاق حيث تتمتع بالطعم اللذيذ الذي يفضله الأشخاص في كافة المراحل العمرية، وتحرص ربة المنزل على تواجد الجبنه الشيدر على مائدة الطعام، وإعداد الوجبات المدرسية، وفي مقالنا التالي سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الشيدر بالمنزل بطريقة سهلة مبسطة. عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله تحتوى الجبنة الشيدر على مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل واليكم المكونات :- مكونات تحضير الجبنة الشيدر في المنزل كوب لبن بودر.

زيت عباد الشمس بمقدار كوب واحد .

كوب ماء فاتر.

8 قطع جبنه مثلثات.

4 صفار بيض.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان عصير لليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. مكونات تحضير الجبنة الشيدر في المنزل طريقة إعداد الجبنة الشيدر اللذيذة بالمنزل يتم وضع الزيت مع الماء في الخلاط ويتم المزج جيدًا حتى نصل للون الأبيض.

بعد ذلك يتم إضافة صفار البيض، ويعاد المزج مرة أخري حتى نصل للقوام الهش.

بعده يتم إضافة الملح، وعصير الليمون ويستمر الخلط.

أثناء ذلك يضاف اللبن البودر، والنشا، والجنبة المثلثات مع استمرار عملية الخلط حتى نصل للقوام المناسب، طريقة إعداد الجبنة الشيدر اللذيذة بالمنزل وتجانس المكونات. يتم تفريغ المكونات في وعاء، ويتم وضعه على نار هادئة مع إضافة القليل من الماء، ويترك حتى يغلي مدة 45 دقيقة.

يتم وضع الجبنة في قوالب مخصصة للجبنه أو في علبه بلاستيك نظيفة، ثم نضعها في الثلاجة حتى نستخدمها . أفضل طريقة لتقديم الجبنة الشيدر يفضل تقطيع الجبنة الشيدر على هيئة شرائح، وتضاف على المخبوزات الساخنة كما تضاف على البيتزا فهي أفضل طريقة لتقديم الجبنة الشيدر تعطي البيتزا طعمًا شهيًا. الفوائد الغذائية للجبنة الشيدر تحتوي الجبنة الشيدر على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم كما تحتوي على عنصر الفوائد الغذائية للجبنة الشيدر الكالسيوم اللازم لبناء العظام للكبار، والأطفال. وبهذا نكون قد عرضنا لست البيت طريقة سهلة، وبسيطة لعمل الجبنة الشيدر التي يفضلها جميع أفراد الأسرة. الوسوم

عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله، تعتبر الجبنه الشيدر أحد أفضل أنواع الجبن على الإطلاق حيث تتمتع بالطعم اللذيذ الذي يفضله الأشخاص في كافة المراحل العمرية، وتحرص ربة المنزل على تواجد الجبنه الشيدر على مائدة الطعام، وإعداد الوجبات المدرسية، وفي مقالنا التالي سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الشيدر بالمنزل بطريقة سهلة مبسطة. عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات سهله تحتوى الجبنة الشيدر على مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل واليكم المكونات :- مكونات تحضير الجبنة الشيدر في المنزل كوب لبن بودر.

زيت عباد الشمس بمقدار كوب واحد .

كوب ماء فاتر.

8 قطع جبنه مثلثات.

4 صفار بيض.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان عصير لليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. مكونات تحضير الجبنة الشيدر في المنزل طريقة إعداد الجبنة الشيدر اللذيذة بالمنزل يتم وضع الزيت مع الماء في الخلاط ويتم المزج جيدًا حتى نصل للون الأبيض.

بعد ذلك يتم إضافة صفار البيض، ويعاد المزج مرة أخري حتى نصل للقوام الهش.

بعده يتم إضافة الملح، وعصير الليمون ويستمر الخلط.

أثناء ذلك يضاف اللبن البودر، والنشا، والجنبة المثلثات مع استمرار عملية الخلط حتى نصل للقوام المناسب، طريقة إعداد الجبنة الشيدر اللذيذة بالمنزل وتجانس المكونات. يتم تفريغ المكونات في وعاء، ويتم وضعه على نار هادئة مع إضافة القليل من الماء، ويترك حتى يغلي مدة 45 دقيقة.

يتم وضع الجبنة في قوالب مخصصة للجبنه أو في علبه بلاستيك نظيفة، ثم نضعها في الثلاجة حتى نستخدمها . أفضل طريقة لتقديم الجبنة الشيدر يفضل تقطيع الجبنة الشيدر على هيئة شرائح، وتضاف على المخبوزات الساخنة كما تضاف على البيتزا فهي أفضل طريقة لتقديم الجبنة الشيدر تعطي البيتزا طعمًا شهيًا. الفوائد الغذائية للجبنة الشيدر تحتوي الجبنة الشيدر على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم كما تحتوي على عنصر الفوائد الغذائية للجبنة الشيدر الكالسيوم اللازم لبناء العظام للكبار، والأطفال. وبهذا نكون قد عرضنا لست البيت طريقة سهلة، وبسيطة لعمل الجبنة الشيدر التي يفضلها جميع أفراد الأسرة.

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