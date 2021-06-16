برائحة اللافندر اصنعي كريم مزيل للعرق وتبييض الابط وازالة السواد نهائيا في غضون دقائق

مشكلة التعرق قد تعرض الكثير للاحراج بشكل كبير، دائمًا ما يحاول الناس التخلص من هذه المشكلة باستخدام بعض المستحضرات، ولكن قد تؤدي إلى بعض الأضرار على البشرة من كثرة الاستخدام، وسوف نعرض بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدكم في التخلص من التعرق نهائيًا.

وصفات طبيعية للتخلص من العرق

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تنفيذها منزليًا بكل سهولة، وبدون اي تكاليف، وقد تغنيك عن أي مستحضرات كيميائية أخرى وهي مثل:

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات للأكسدة، ولذلك فهي تقلل من التعرق واستخدامها كالأتي:

اصنعي من الطماطم عصير مركز بعض الشئ من خلال خلط الطماطم جيدًا أو في الخلاط، وبعد ذلك وضع هذا السائل على الأماكن الأكثر تعرقًا في الجسم

عصير الليمون

هذه الوصفة تساعد من خلال مكوناتها من السيطرة على البكتيريا ومنعها من التكاثر، ولذلك تقلل من التعرق وطريقة وضعها كلأتي:

قومي بوضع عصير ليمون ولكن لابد أن يكون مخفف قليل من الماء على منطقة الابطين.

يترك العصير حتى يجف تمامًا ثم يشطف بالماء

وصفة زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على. مواد مضادة لتكون البكتيريا ويقضي على الروائح الكريهة والعرق ويستخدم كالأتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الشاي الاخضر

ملعقتين كبيرة من الماء

طريقة التحضير

يوضع هذا الخليط المكون من زيت شجرة الشاي ولكن لابد من تخفيف الزيت بالماء، ثم وضعه تحت الابطين، تكرر هذه الوصفة يوميًا.

وصفة صودا الخبز والليمون لإزالة العرق

هذه المكونات تساعد في قتل البكتيريا المسببة للعرق، والروائح الغير مرغوب فيها وهي تطبق كالأتي:

يستخدم كمية متساوية من المكونات عصير الليمون المركز مع صودا الخبز، ويوضع هذا الخليط على تحت الابطين، ويترك ١٠ دقائق ويشطف بعد ذلك.

ويفضل تكرار هذه الوصفة بشكل يومي حتى يقضي على العرق نهائيًا

كريم اللافندر لإزالة العرق

المكونات:

ثلث كأس من كلّ من: نشا الذرة، والخميرة.

عشر قطرات من زيت اللافندر

عشر قطرات من زيت النعناع العطري

عشر قطرات من زيت خشب الصندل

ست ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين E.

طريقة التحضير: