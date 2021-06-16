أهم الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في المنزل بسهولة وسر كثافتها بأقل التكاليف

الحاجبان من أساسيات ظهور وجه المرأة بشكل جميل، لأنهم يبرزان العين ويظهران جمالها، ولذلك تسعى كل إمرأة أن تحصل على شكل مميز للحاجبين سواء رسمها بشكل مختلف، أو صبغها بلون يتناسب مع الشكل العام للوجه ولذلك سوف نعرض لكي سيدتي بعض وصفات صبغ الحواجب بطرق طبيعية وآمنة.

صبغة حواجب بالجوز الهند والقهوة والكاكاو

المكونات

٤ ملاعق من مسحوق القهوة

٣ ملاعق صغيرة من الكاكاو

قطرات بسيطة من زيت جوز الهند

٤ ملاعق من الماء

طريقة التطبيق والاستخدام

قومي بخلط كل المكونات مع بعض جيدًا ،وبعد ذلك ضعي الخليط على الحواجب واتركية حتى يجف، وذلك مدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك اغسليها جيدًا.

صبغ الحواجب بالحناء

الحناء من أفضل طرق الصبغة الطبيعية المعروفة من القدم، لأنها تغذي الشعر، ولا تسبب اي التهابات او اي ضرر، وطريقة استخدامها كالتالي:

طريقة التطبيق والاستخدام:

تعجن معلقة كبيرة من الحناء مع مقدار بسيط من الشاي، ولكن اذا أردتي لون افتح أو مائل للبني فيمكن إضافة قطرات من الكركم لهذا العجينة.

أما إذا أردتي أن يكون اللون مائل على الاحمرار البسيط، ففي هذه الحالة تبدل الشاي بقطرات من عصير الليمون.

ضعي هذا الخليط على الحاجبان، واتركيه مدة نصف ساعة حتى يجف نهائيا، وسوف تنبهر بهذه النتيجة.

شاي البابونج لصبغ الحواجب

تستخدم هذه الوصفة من أجل تفتيح لون الحواجب وهي كالأتي:

المكونات

قطرات من عصير الليمون المركز

باكيت شاي بابونج

ماء مغلي

طريقة التطبيق

يوضع الشاي في الماء المغلي مثل صناعة الشاي العادي.

وبعد ذلك أضيفي إليه قطرات الليمون بكمية متساوية مع كمية الشاي

وبعد ذلك قومي بتوزيعها على الحاجب من خلال قطعة من القطن اغمسيها في الخليط ثم امسحي بها الحواجب واتركيها، ساعتين على الحاجب حتى يتغير لونهم بالدرجة المطلوبة.

إليكي سيدتي بعض النصائح قبل القيام بصبغ حواجبك للحصول علي أفضل النتائج وتجنب أي أضرار للبشرة.