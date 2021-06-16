أفضل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بمكونات سهلة وبسيطة

يعشق الكثير من الناس تناول الأطعمة الشعبية المعروفة في بلدنا، ومن أشهر هذه الأكلات الاسكندرانية المعروفة، والتي يعشقها الكثير من جميع أنحاء مصر، بالإضافة أن الكبدة من الأطعمة المفيدة جدًا للجسم، ولذلك يقبل الكثير على شرائها، واشتهرت الكثير من المطاعم بصناعتها، وسوف نعرض في هذا المقال طريقة الكبدة الاسكندراني في المنزل بكل سهولة، حتى تستطيعي الاستغناء تمامًا من شرائها من الخارج. طريقة الكبدة الاسكندراني طريقة الكبدة الاسكندراني طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبدة الاسكندراني في المنزل بتكاليف بسيطة وهي كالأتي: المكونات نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح صغيرة جدًا

٢ملعقة من الثوم المهروس

٢ حبة من الفلفل الرومي

٢ حبة من الفلفل الحار

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقتين خل

٣ ملاعق كبار زيت عباد الشمس

رشه ملح

رشه فلفل اسمر

رشه كمون

بابريكا طريقة التحضير قومي في البداية بنقع الكبدة في عصير الليمون، والخل، مع إضافة رشه ملح، وكمون مدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا وذلك حتى تكون نظيفة خالية من اي رائحة أو أي شوائب.

بعد ذلك احضري مقلاة عميقة، أضيفي كمية من الزيت، وبعدة أضيفي ملعقة واحدة فقط من الثوم.

وبعد ذلك قومي بإضافة الكبدة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها بسيطًا

أضيفي إليها شرائح الفلفل الموجودة، وباقي كمية الثوم، وجميع البهارات التي تم تحضيرها من قبل فلفل اسود رشه كمون خفيفة، وملح وبابريكا

بعد ذلك اتركيها حتى تتشرب كل البهارات ويتم نضجها.

تقدم مع عيش بلدي، أو مع مكرونة. طريقة التحضير ينصح بعدم غسل الكبدة نهائيًا قبل الاستخدام، ولكن يفضل أن يتم نقعها كما ذكرنا بالخل والليمون، وهناك البعض يفضل نقعها في لبن، وفي الحالتين يتم من خلال أيًا منهم التخلص من الزفارة الموجودة بها. الوسوم

يعشق الكثير من الناس تناول الأطعمة الشعبية المعروفة في بلدنا، ومن أشهر هذه الأكلات الاسكندرانية المعروفة، والتي يعشقها الكثير من جميع أنحاء مصر، بالإضافة أن الكبدة من الأطعمة المفيدة جدًا للجسم، ولذلك يقبل الكثير على شرائها، واشتهرت الكثير من المطاعم بصناعتها، وسوف نعرض في هذا المقال طريقة الكبدة الاسكندراني في المنزل بكل سهولة، حتى تستطيعي الاستغناء تمامًا من شرائها من الخارج. طريقة الكبدة الاسكندراني طريقة الكبدة الاسكندراني طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبدة الاسكندراني في المنزل بتكاليف بسيطة وهي كالأتي: المكونات نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح صغيرة جدًا

٢ملعقة من الثوم المهروس

٢ حبة من الفلفل الرومي

٢ حبة من الفلفل الحار

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقتين خل

٣ ملاعق كبار زيت عباد الشمس

رشه ملح

رشه فلفل اسمر

رشه كمون

بابريكا طريقة التحضير قومي في البداية بنقع الكبدة في عصير الليمون، والخل، مع إضافة رشه ملح، وكمون مدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا وذلك حتى تكون نظيفة خالية من اي رائحة أو أي شوائب.

بعد ذلك احضري مقلاة عميقة، أضيفي كمية من الزيت، وبعدة أضيفي ملعقة واحدة فقط من الثوم.

وبعد ذلك قومي بإضافة الكبدة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها بسيطًا

أضيفي إليها شرائح الفلفل الموجودة، وباقي كمية الثوم، وجميع البهارات التي تم تحضيرها من قبل فلفل اسود رشه كمون خفيفة، وملح وبابريكا

بعد ذلك اتركيها حتى تتشرب كل البهارات ويتم نضجها.

تقدم مع عيش بلدي، أو مع مكرونة. طريقة التحضير ينصح بعدم غسل الكبدة نهائيًا قبل الاستخدام، ولكن يفضل أن يتم نقعها كما ذكرنا بالخل والليمون، وهناك البعض يفضل نقعها في لبن، وفي الحالتين يتم من خلال أيًا منهم التخلص من الزفارة الموجودة بها.

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