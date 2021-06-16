من صنع يديكي غسول منزلي طبيعي لتنظيف البشرة بعمق مناسب لبشرتك وداعا لكل الماركات

من أكثر الأشياء الضرورية في حياة كل فتاة أو إمرأه هو العناية والاهتمام بالبشرة، حيث أنها دائما تبحث عن جمال بشرتها وكيفية الوصول إلي الطرق التي تجعل البشرة نضرة ونقية وبيضاء وخالية من العيوب، فقد توجد عدة أشياء أو استخدامات تساعد علي ذلك وتعطي نتيجة رائعة للبشرة ولكن تأثيرها لا يدوم لفترة طويلة، وغير ذلك أنها قد تسبب أضرار جانبية بعد استخدامها مثل ظهور بقع ذات اللون الأحمر بالبشرة.

واحيانا قد يحدث تهيج بالنسبة للبشرة وهذا من خلال وجود حساسية، وعادة نوع البشرة التي تتعرض لكل هذا أو يظهر لها كل ما تم ذكره هي البشرة الحساسة والبشرة الدهنية، فهما أكثر عرضة لظهور مشاكل تواجه البشرة بمجرد إستخدام أشياء غير طبيعية وتحتوي علي مواد ضارة.

لذلك هذا الأمر يجعلنا نتجه إلي إستخدام أفضل خلطة من الخلطات الطبيعية الكثيرة المفيدة للبشرة والتي تمنحها جمال مميز، وغير ذلك يوجد شئ آخر يحافظ علي صحة البشرة ويعالج كل مشكلات البشرة التي تواجهها من وجود حب الشباب أو وجود تجاعيد وخطوط رفيعة أو وجود هالات سواء وهذا الشئ يسمي الغسول.

ولكي نضمن صحة غسول الوجه وأنه لا يضر البشرة عليكي بالابتعاد عن شراؤه من الأسواق، وقومي بتحضيره في المنزل حيث توجد طرق كثيرة لعمل غسول الوجه غير هذه الطريقة فمنها، طريقة الزبادي والفراولة وذلك قومي بخلط ملعقتان صغيرتان من الزبادي مع ثمرتان من الفراولة وهذا في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الوجه مع التدليك بلطف حوالي سبع دقائق، ثم قومي بغسل الوجه جيدا بإستخدام الماء الفاتر أو البارد.

مكونات عمل غسول الوجه

المكونات :

كوبان من دقيق الشوفان.

ثلاثة أكواب من الحليب السائل أو الماء.

يتم وضع كمية دقيق الشوفان ومقدار الماء أو الحليب السائل في إناء، ويتم وضع هذا الإناء علي النار وتكون هادئة، ونتركه علي النار لمدة أربعين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتصفية هذا الخليط ثم يتم وضعه أو حفظه في الثلاجه لمدة ثلاثة أيام.

يتم تحضير قطعة مناسبة من القطن ونضعها في هذا الغسول الذي تم حفظه في الثلاجة، ونقوم بتدليك البشرة به وبحركة دائرية وبرفق.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم باستعمال كريم مرطب مناسب، ويتم تكرار هذه الطريقة بشكل يومي للحصول علي النتيجة المطلوبة.

طريقة التحضير