بمعلقة حنة اصبغي حواجبك واحصلي على حواجب سميكة وكثيفة في المنزل

من أشهر صيحات الموضة اخيرا صبغ الحواجب، حيث تعبر لون الحواجب عن سن صاحبها، الحواجب من أكثر أجزاء الوجه أهمية حيث أن الإهتمام بها يعطي بريقا ولمعانا لجميع أجزاء الوجه الاخر، يرد يوميا تساؤلات على جميع صفحات التواصل الاجتماعي عن طريقة صبغ الحواجب في المنزل، وذلك نظرا للظروف الصحية السائدة في جميع أجزاء العالم من تفشي مرض كورونا. طريقة صبغ الحواجب في المنزل بالحنة طريقة صبغ الحواجب في المنزل بالحنة المكونات: ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الحنة.

فرشاة صغيرة.

مقص.

مشط حواجب.

لزق طبي.

وعاء.

ملح.

ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء نظيف ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الأبيض وكوب من الماء المغلي، ثم نقوم بتجهيز مشط الحواجب وفرشاة صغيرة ونتركهم في الماء المغلي والملح، لكي يتم تعقيمها قبل الإستخدام.

نترك هذه الأدوات لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإخراجها من محلول الملح والماء المغلي ونقوم بتنظيفها بفوطة شخصية نظيفة.

قبل وضع الصبغة على الحواجب نقوم بتنظيف الحواجب وإزالة الشعر الزائد عن طريق تسريح شعر الحواجب بالمشط ثم بعدها نقوم بقص الشعر الزائد.

بعدها نحضر اللاصق الطبي منعنا من تسرب الصبغة الي جهات الوجه الأخرى، ثم نقوم بوضع اللاصق الطبي فوق الحاجب وتحت الحاجب وبذلك نكون قد قمنا بتحديد شعر الحواجب المراد صبغه.

نحضر وعاء نظيف ونضع به ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الحناء، ويتم مزج الخليط جيدا مع بعضهما البعض عن طريق الإستمرار في التقليب لمدة دقيقة ونصف.

نحضر الفرشاة الصغيرة ونقوم بوضع الصبغة علي الحواجب ثم نتركها لمدة خمس دقائق، وذلك في حالة الحصول على لون غامق، ولكن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح نتركها لمدة دقيقة ونصف، ثم يتم غسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر.

نقوم بإزالة اللاصق الطبي وتنشيف الوجه. طريقة التحضير الوسوم

من أشهر صيحات الموضة اخيرا صبغ الحواجب، حيث تعبر لون الحواجب عن سن صاحبها، الحواجب من أكثر أجزاء الوجه أهمية حيث أن الإهتمام بها يعطي بريقا ولمعانا لجميع أجزاء الوجه الاخر، يرد يوميا تساؤلات على جميع صفحات التواصل الاجتماعي عن طريقة صبغ الحواجب في المنزل، وذلك نظرا للظروف الصحية السائدة في جميع أجزاء العالم من تفشي مرض كورونا. طريقة صبغ الحواجب في المنزل بالحنة طريقة صبغ الحواجب في المنزل بالحنة المكونات: ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الحنة.

فرشاة صغيرة.

مقص.

مشط حواجب.

لزق طبي.

وعاء.

ملح.

ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء نظيف ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الأبيض وكوب من الماء المغلي، ثم نقوم بتجهيز مشط الحواجب وفرشاة صغيرة ونتركهم في الماء المغلي والملح، لكي يتم تعقيمها قبل الإستخدام.

نترك هذه الأدوات لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإخراجها من محلول الملح والماء المغلي ونقوم بتنظيفها بفوطة شخصية نظيفة.

قبل وضع الصبغة على الحواجب نقوم بتنظيف الحواجب وإزالة الشعر الزائد عن طريق تسريح شعر الحواجب بالمشط ثم بعدها نقوم بقص الشعر الزائد.

بعدها نحضر اللاصق الطبي منعنا من تسرب الصبغة الي جهات الوجه الأخرى، ثم نقوم بوضع اللاصق الطبي فوق الحاجب وتحت الحاجب وبذلك نكون قد قمنا بتحديد شعر الحواجب المراد صبغه.

نحضر وعاء نظيف ونضع به ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الحناء، ويتم مزج الخليط جيدا مع بعضهما البعض عن طريق الإستمرار في التقليب لمدة دقيقة ونصف.

نحضر الفرشاة الصغيرة ونقوم بوضع الصبغة علي الحواجب ثم نتركها لمدة خمس دقائق، وذلك في حالة الحصول على لون غامق، ولكن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح نتركها لمدة دقيقة ونصف، ثم يتم غسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر.

نقوم بإزالة اللاصق الطبي وتنشيف الوجه. طريقة التحضير

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