سر نجاح عمل كيكة الزبادي بسهولة بألذ طعم ونتيجة جنان

الكيكة من أهم الحلويات التي تعتبر من أكثر الأكلات شعبية، التي يطلبها ويحبها الكثير، وهي متعددة الأنواع والأشكال، ويمكن صنعها بأكثر من طريقة، ولقد ظهر صنف جديد من الكيكة وهي كيكة الزبادي الشهية والصحية، التي يعشقها الأطفال وسوف نعرف أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الشهية في المنزل، بتكاليف بسيطة في متناول اليد.

طريقة عمل كيكة الزبادي في المنزل

طريقة عمل كيكة الزبادي العادية المميزة تستطيعين صنعها الان منزليًا بكل سهولة و طريقتها هي كالأتي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق

٢ بيضة

كوب الا ربع سكر

ملعقة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

٤ ملاعق من زيت الذرة

بشر قشر ليمون

كوب زبادي طبيعي

مكونات الشربات

ربع كيلو سكر

نصف كوب ماء

قطرات من عصير ليمون

قومي بوضع البيض في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه الفانيليا، وبعد ذلك السكر، قومي بالخفق المستمر حتى يتم التجانس كاملًا واحصلي على قوام كريمي.

بعد ذلك أضيفي الزيت مع بشر الليمون واستمري في الخفق، يفضل استخدام المضرب الكهربائي في الاستخدام.

أضيفي الزبادي، إلى الخليط السابق.

وبعد ذلك قومي بتجهيز الدقيق في طبق أخر و اخلطي معه البيكنج بودر والملح.

ضيفي الدقيق على وعاء الخليط وقومي بالخفق المستمر، حتى الحصول علي القوام المطلوب.

جهزي صينية مدهونة بالسمن أو الزبد، وفوقها رشه دقيق للتبطين، وضعي فيها الخليط.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة، حتى تمام النضج

طريقة التحضير

الآن قومي بتجهيز الشربات ويتم ذلك من خلال وضع المياه مع السكر على النار حتى الغليان، وبعد ذلك قطرات الليمون، وهكذا قد تم تجهيزه ويترك حتى يبرد تمام، ثم يسقى به الكيكة بالكامل، وتقطع وتقدم باردة.