كيراتين منزلي لشعر حرير بمكونين فقط لن تصدقي النتيجة من أول استعمال

كيراتين منزلي لشعر حرير، تنعيم الشعر الخشن بالإمكان أن يتم وذلك من خلال الاستخدام للعديد من المنتجات، والمكونات الطبيعية، والتي تساعد في جعل الشعر أكثر نعومة، ومن أفضل المواد المنعمة للشعر هي الزيوت الطبيعية، ومن خلال إدخالها بوصفات التنعيم للشعر نستطيع الحصول على مزاياها، ومختلف خلطات الشعر المدعمة بالزيوت الطبيعية تؤتي جدواها ولكن شريطة أن يتم التكرار لتلك الوصفات باستمرار مع عدم الاستعجال لظهور النتائج. كيراتين منزلي لشعر حرير كيراتين منزلي لشعر حرير مكونات الوصفة كما يلي: عدد ملعقتان مكون زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة مكون الفازلين.

ملعقة صغيرة زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام لتلك الوصفة: نحضر وعاء ملائم لتحضير الوصفة، ونضيف زيت الزيتون.

نضيف مكون الفازلين، ونحاول تذويب الفازلين بالزيت.

نخلط زيت اللوز على المكونين السابقين، وباستمرار الخلط والتقليب مدة خمس دقائق، نحصل على خليط قوامه خفيف ومن الممكن تدليك الشعر بواسطته.

يراعي التدليك للشعر حتى أطرافه.

تكرار الوصفة أربع مرات، ونلاحظ بعدها أن الشعر قد فاقت نعومته وازدادت عن المعتاد.

من الضروري ترك الخليط فوق الشعر حوالي ربع ساعة. فرد دائم للشعر الخشن فرد دائم للشعر الخشن من أكثر الوصفات التي تزيد من التنعيم للشعر هي الوصفة التي يستعمل فيها زيت السمسم مع مكونات أهرى لعمل الخليط المناسب للشعر.

مكونات الخليط: ملعقتان مكون زيت السمسم.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت إكليل الجبل.

ملعقة مستخلص جوز الهند.

ملعقة زيت الجزر. طريقة الاستعمال للخليط وتحضيره: نحضر الوعاء المناسب لخلط الزيوت سالفة الذكر بالكميات المذكورة.

بعد تمام خلط مختلف الزيوت، نضعها بزجاجة، وتكون محكمة الغلق.

حال الحاجة لاستعمال مزيج الزيوت الطبيعية، نقوم بأخذ كمية ملائمة منه، نضعها على خصلات الشعر.

لا بد من التدليك لمنابت الشعر، وذلك باستخدام هذا المزيج.

مراعاة تدليك أطراف الشعر، ومدة التطبيق لهذا المزيج حوالي ثلاثين دقيقة.

بعد التطبيق لتلك الوصفة يراعى غسل الشعر باستعمال نوع شامبو ملائم لنوع الشعر، ويفضل أن يكون بمكونات طبيعية.

بتكرار الاستعمال للوصفة نلاحظ أن الشعر أكثر لمعان، ونعومة، كما يسهل تصفيفه عقب التطبيق لمزيج الزيوت، والذي يغذي الشعر بما يلزم من مكونات طبيعية تزيد من كثافته، ولمعانه. الوسوم

كيراتين منزلي لشعر حرير، تنعيم الشعر الخشن بالإمكان أن يتم وذلك من خلال الاستخدام للعديد من المنتجات، والمكونات الطبيعية، والتي تساعد في جعل الشعر أكثر نعومة، ومن أفضل المواد المنعمة للشعر هي الزيوت الطبيعية، ومن خلال إدخالها بوصفات التنعيم للشعر نستطيع الحصول على مزاياها، ومختلف خلطات الشعر المدعمة بالزيوت الطبيعية تؤتي جدواها ولكن شريطة أن يتم التكرار لتلك الوصفات باستمرار مع عدم الاستعجال لظهور النتائج. كيراتين منزلي لشعر حرير كيراتين منزلي لشعر حرير مكونات الوصفة كما يلي: عدد ملعقتان مكون زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة مكون الفازلين.

ملعقة صغيرة زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام لتلك الوصفة: نحضر وعاء ملائم لتحضير الوصفة، ونضيف زيت الزيتون.

نضيف مكون الفازلين، ونحاول تذويب الفازلين بالزيت.

نخلط زيت اللوز على المكونين السابقين، وباستمرار الخلط والتقليب مدة خمس دقائق، نحصل على خليط قوامه خفيف ومن الممكن تدليك الشعر بواسطته.

يراعي التدليك للشعر حتى أطرافه.

تكرار الوصفة أربع مرات، ونلاحظ بعدها أن الشعر قد فاقت نعومته وازدادت عن المعتاد.

من الضروري ترك الخليط فوق الشعر حوالي ربع ساعة. فرد دائم للشعر الخشن فرد دائم للشعر الخشن من أكثر الوصفات التي تزيد من التنعيم للشعر هي الوصفة التي يستعمل فيها زيت السمسم مع مكونات أهرى لعمل الخليط المناسب للشعر.

مكونات الخليط: ملعقتان مكون زيت السمسم.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت إكليل الجبل.

ملعقة مستخلص جوز الهند.

ملعقة زيت الجزر. طريقة الاستعمال للخليط وتحضيره: نحضر الوعاء المناسب لخلط الزيوت سالفة الذكر بالكميات المذكورة.

بعد تمام خلط مختلف الزيوت، نضعها بزجاجة، وتكون محكمة الغلق.

حال الحاجة لاستعمال مزيج الزيوت الطبيعية، نقوم بأخذ كمية ملائمة منه، نضعها على خصلات الشعر.

لا بد من التدليك لمنابت الشعر، وذلك باستخدام هذا المزيج.

مراعاة تدليك أطراف الشعر، ومدة التطبيق لهذا المزيج حوالي ثلاثين دقيقة.

بعد التطبيق لتلك الوصفة يراعى غسل الشعر باستعمال نوع شامبو ملائم لنوع الشعر، ويفضل أن يكون بمكونات طبيعية.

بتكرار الاستعمال للوصفة نلاحظ أن الشعر أكثر لمعان، ونعومة، كما يسهل تصفيفه عقب التطبيق لمزيج الزيوت، والذي يغذي الشعر بما يلزم من مكونات طبيعية تزيد من كثافته، ولمعانه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين منزلي لشعر حرير بمكونين فقط لن تصدقي النتيجة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.