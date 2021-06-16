طريقتي الصحية لقلي البطاطس المقرمشة والمحمرة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائي

البطاطس المحمرة والمقرمشة أحد الوجبات المفضلة لدى الكثيرين بلا استثناء، فلا يوجد شخص لا يحب البطاطس المحمرة والمقرمشة، ولكن هناك من لا يستطيع تناولها بشكل دائم كما يحب، وهذا بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزيت حيث تمتص الزيت خلال قليها، ولهذا يرغبوا في معرفة طريقة لعمل البطاطس المحمرة المقرمشة ولكن بدون زيت لتصبح صحية ولا تضر الصحة.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

بهذه المكونات السهلة الخالية من الزيت يمكن الحصول على أفضل بطاطس محمرة ومقرمشة صحية ولذيذة، كما يلي :

مكونات البطاطس المقرمشة :

عدد 4 حبات بطاطس.

ماء مغلي حسب الحاجة.

ربع كوب من الخل.

ملح حسب الحاجة.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة :

في البداية نسخن الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.

ثم نحضر البطاطس ونغسلها جيداً بالماء لنتخلص من أي شرائب بها، ثم نجففها.

بعد ذلك نقشر البطاطس المغسولة ونقطعها إلى أصابع حسب الرغبة.

ثم نحضر وعاء به ماء ونضيف له الخل والملح، ونتركه على النار ليغلي.

بعد ذلك نضيف البطاطس للماء المغلي ونتركهم لمدة 3 دقائق على النار.

ثم نرفع البطاطس من الماء ونضعها في مصفاة لتتخلص من أي ماء بها وتصبح باردة.

ثم نأتي بصينية ونضع فيها ورق زبدة، ونرص عليه أصابع البطاطس.

ثم ندخل الصينية بالبطاس في الفرن لمدة 30 دقيقة لتنضج.

وبعد مرور الوقت تصبح جاهزة للتقديم بألف هنا.

اهمية البطاطس المحمرة المقرمشة من غير زيت

البطاطس المحمرة المقرمشة بدون زيت أهمية وفوائد عديدة، ومن ضمن هذه الفوائد نجد :