كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة بقرمشة سرية رائعة واقتصادية من غير ماتكش ولاتفك

كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة ، نقدم لكم اليوم طريقة جديدة ومختلفة لتحضير كفتة البطاطس اللذيذة والشهية إذا كان أولادك لا يرغبون في تناول البطاطس فقدميه لهم بطريقة جديدة مختلفة عن الذي يعتادون عليها، كما أن البطاطس من أهم المواد الغذائية المهمة جداً لصحتهم وتفييدهم كثيرا لذا قدميها لهم بأكثر من طريقة واليوم حرصنا على أن نأتيكم بطريقة عمل كفتة البطاطس السودانية.

كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة

تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من النشويات التي يحتاج لها الجسم ولكن تقديمها بشكل جديد يجعل أفراد الأسرة يرغبون في تناولها للتجربة ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن ينسوا بل سيقومون بطلها منها منك كثيراً ويتم تحضيرها كما يلي:

5 حبات حجم كبير بطاطس.

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4/1 ملعقة صغيرة كركم.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة دقيق.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم.

لتر زيت للقلي.

حزمة شبت.

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

حزمة بقدونس.

حزمة كزبرة خضراء.

2 كوب دقيق.