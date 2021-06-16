كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة بقرمشة سرية رائعة واقتصادية من غير ماتكش ولاتفك

كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة ، نقدم لكم اليوم طريقة جديدة ومختلفة لتحضير كفتة البطاطس اللذيذة والشهية إذا كان أولادك لا يرغبون في تناول البطاطس فقدميه لهم بطريقة جديدة مختلفة عن الذي يعتادون عليها، كما أن البطاطس من أهم المواد الغذائية المهمة جداً لصحتهم وتفييدهم كثيرا لذا قدميها لهم بأكثر من طريقة واليوم حرصنا على أن نأتيكم بطريقة عمل كفتة البطاطس السودانية.
كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة
تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من النشويات التي يحتاج لها الجسم ولكن تقديمها بشكل جديد يجعل أفراد الأسرة يرغبون في تناولها للتجربة ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن ينسوا بل سيقومون بطلها منها منك كثيراً ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 5 حبات حجم كبير بطاطس.
- 4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 ملعقة صغيرة كركم.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة صغيرة دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- لتر زيت للقلي.
- حزمة شبت.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- حزمة بقدونس.
- حزمة كزبرة خضراء.
- 2 كوب دقيق.
- قومي بوضع قدر على النار أضيفي له الماء ثم يوضع به حبات البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها لمكعبات صغيرة الحجم.
- في هذا الوقت قومي بفرم البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء، أيضاً يتم تقشير البصل وفرمه ناعم والثوم أيضاً يفرم.
- ارفعي القدر من على النار ويصفى البطاطس من الماء ثم يتم هرسها جيداً باستخدام الهراسة.
- يضاف إليها البقدونس والكزبرة والشبت المفروم ناعم كذلك أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل المفروم والكركم والدقيق اخلطيهم جيداً مع بعضهم.
- ثم يضاف صفار البيض وعيدي الخلط مرة أخرة حتى يتكون لديك عجينة ناعم يتم تشكيلها في صورة أقراص متساوية الحجم.
- يتم غمر أقراص كفتة البطاطس في الدقيق وقلبيها جيداً حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- ضعي طاسة على النار يضاف لها الزيت يترك حتى يكون ساخن ومن ثم يتم البدء في قلي أقراص كفتة البطاطس قلبيها في الزيت ليتم تحميرها.
- ثم ترفع وقدميها بالهناء والشفاء.
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كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة ، نقدم لكم اليوم طريقة جديدة ومختلفة لتحضير كفتة البطاطس اللذيذة والشهية إذا كان أولادك لا يرغبون في تناول البطاطس فقدميه لهم بطريقة جديدة مختلفة عن الذي يعتادون عليها، كما أن البطاطس من أهم المواد الغذائية المهمة جداً لصحتهم وتفييدهم كثيرا لذا قدميها لهم بأكثر من طريقة واليوم حرصنا على أن نأتيكم بطريقة عمل كفتة البطاطس السودانية.
كفتة البطاطس السودانية الاصلية الخطيرة
تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من النشويات التي يحتاج لها الجسم ولكن تقديمها بشكل جديد يجعل أفراد الأسرة يرغبون في تناولها للتجربة ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن ينسوا بل سيقومون بطلها منها منك كثيراً ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 5 حبات حجم كبير بطاطس.
- 4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 ملعقة صغيرة كركم.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة صغيرة دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- لتر زيت للقلي.
- حزمة شبت.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- حزمة بقدونس.
- حزمة كزبرة خضراء.
- 2 كوب دقيق.
- قومي بوضع قدر على النار أضيفي له الماء ثم يوضع به حبات البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها لمكعبات صغيرة الحجم.
- في هذا الوقت قومي بفرم البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء، أيضاً يتم تقشير البصل وفرمه ناعم والثوم أيضاً يفرم.
- ارفعي القدر من على النار ويصفى البطاطس من الماء ثم يتم هرسها جيداً باستخدام الهراسة.
- يضاف إليها البقدونس والكزبرة والشبت المفروم ناعم كذلك أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل المفروم والكركم والدقيق اخلطيهم جيداً مع بعضهم.
- ثم يضاف صفار البيض وعيدي الخلط مرة أخرة حتى يتكون لديك عجينة ناعم يتم تشكيلها في صورة أقراص متساوية الحجم.
- يتم غمر أقراص كفتة البطاطس في الدقيق وقلبيها جيداً حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- ضعي طاسة على النار يضاف لها الزيت يترك حتى يكون ساخن ومن ثم يتم البدء في قلي أقراص كفتة البطاطس قلبيها في الزيت ليتم تحميرها.
- ثم ترفع وقدميها بالهناء والشفاء.
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