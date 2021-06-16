طريقة عمل الرقاق المصري باللحمة المفرومة خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل الرقاق باللحمة مع أقتراب عيد الأضحى تهتم كل سيدة بشراء الرقاق الناشف وبعض من السيدات يفضلن شراءه والبعض الآخر يفضل صنعه في المنزل لضمان نظافته ويشتهر تناوله في عيد الأضحى المبارك بجانب اللحمة المحمرة أو المشوية وتتربع أيضا علي سفرتك في شهر رمضان المبارك ويتواجد أيضا في العزومات والأفراح.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

يعشق تناوله الجميع وله معزة خاصة لدي الشعب المصري تحديدا وله طريقان في التحضير والتقديم بالرقاق الناشف والرقاق الطري وهي من الوصفات سهلة التحضير. ومن الممكن أيضا تقديمه كطبق حلو محشو بالمكسرات والعسل وفي السطور التالية نقدم أليكم طريقة صنعه وإعداد وتحضيره باللحمة المفرومة بكل سهولة وبساطة في المنزل.

كيلو دقيق متعدد الأغراض.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة عمل عجينة الرقاق المكونات

طريقة التحضير

ننخل الدقيق ونضعه في وعاء عميق.

نضيف الملح، والماء الدافئ بالتدريج.

نستمر في التقليب، والعجن المستمر.

حتي نحصل على القوام المطلوب.

نقسم العجين إلي كرات صغيرة.

نضع قليلا من الدقيق على طربيزة المطبخ.

نرص كرات العجين على الدقيق المرشوش.

نتركه ليرتاح لمدة ساعة على الأقل.

نأخذ كورة من العجين ونفردها بالشوبك أو النشابة.

نفرد جميع العجين بشكل دائري رفيع.

ضعي على النار مقلاة الكريب أو مقلاة غير قابلة للأصق.

نقوم بتسوية الرقاق على المقلاة.

نترك الرقاق يبرد.

قومي بتخزينه في طبق كبير عميق.

طريقة عمل الرقاق باللحمة

المكونات

لفه رقاق.

كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

سمن مذاب للرقاق.

ملعقتان كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

لتر مرقة لحمة.

طريقة تحضير اللحمة المفرومة

نضع طنجرة عميقة على نار متوسطة.

نضيف السمن، الزيت، البصل.

نقلب البصل حتي يصبح لونه ذهبي.

نضيف اللحمة المفرومة.

ونقلبها مع البصل.

نتركها على النار لمده ربع ساعة.

نضيف الفلفل الأسود والملح.

نتركها على النار حتي تنضج.

نحضر ثلاث رقائق من الرقاق لعمل الجزء السفلي.

نضع الشوربة في صينية كبيرة.

نرفعها على النار لتدفئ قليلآ.

نأخذ قطعة من الرقاق.

نضعها فى الشوربة من الجانبين.

ندهن الصينية بالسمن.

ونضع أول طبقة من الرقاق.

ونكرر ما سبق في الرقاق.

نضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة.

نساويها بالكامل في الصينية.

نأخذ قطعة نضعها في الشوربة من الجانبين.

ونضعها على اللحمة المفرومة.

نضع الرقاق المتقي في الشوربة.

ونضعه على أول طبقة من الرقاق.

نضعها في الميكرويف.

أو نضعها على أعين البوتجاز.

نلف الصينية بين الحين والأخر أذا كانت على أعين البوتجاز.

حتي تحمر الوجه بالكامل.

نحضر صينيه معدن لقلب الرقاق على الوجه الأخر.

ندهن الصينية سمن ونضع الرقاق على الوجه الأخر.

نتركها على النار حتي تحمر وجها.

طريقة عمل الرقاق