ملعقة سحرية لن تصدقي مفعولها لتبيض الوجه والرقبة واليدين سواد السنين هيروح نهائي

تعاني العديد من النساء من اسمرار الوجه والرقبة واليدين، وذلك بسبب عوامل وراثية أو بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس، فتبحث النساء عن منتج تجميل يخلصها من ذلك الاسمرار، فتلجأ إلى منتجات التجميل الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب لها العديد من المشكلات مثل الالتهابات والحساسية من مكونات المنتج، ولكن اليوم سوف نقدم لك سيدتي وصفة بمكونات طبيعية وآمنة جدًا للتخلص من اسمرار الوجه والرقبة واليدين من أول استعمال.

وصفة تبييض الوجة والرقبة واليدين

تتعدد الوصفات للحصول على بشرة بيضاء وجميعها بمكونات طبيعية وآمنة ومنها ما يلي:

وصفة الطحينة والليمون

محتويات الوصفة

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

5 ملاعق كبيرة من الطحينة البيضاء.

4 ملاعق كبيرة من الحليب المغلي.

ملعقة كبية من عسل النحل.

3 ملاعق كبيرة ماء.

طريقة تحضير واستعمال الوصفة

في وعاء صغير تخلط المكونات جيدا بواسطة ملعقة خشبية صغيرة، حتى تمام التجانس.

بواسطة فرشاة توزيع، افردي الخليط علي وجهك وبشرتك ورقبتك.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماما، وبعدها اغسلي وجهك بالماء البارد والصابون.

كرري الوصفة السابقة لمدة 3 مرات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الجليسرين وماء الورد

مكونات الوصفة

4 ملاعق كبيرة من الجليسرين.

6 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الكحول.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

زجاجة صغيرة الحجم.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة