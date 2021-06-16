ألذ صينية اقتصادية ولذيذة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم لا يقاوم

الباذنجان يعد من الخضراوات الصحية والغنية بعنصر الحديد المغذي، والذي يعطي مذاقاً رائعاً عند دخوله في عدد من الأطباق سواء أطباق شرقية أو غربية، وهذا هو الحال في صينية الباذنجان باللحمة المفرومة التي يحبها الجميع نظراً لمذاقها المميز.طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
بهذه المكونات يمكن الحصول على ألذ صينية باذنجان باللحمة المفرومة في الفرن كالتالي :
مكونات صينية الباذنجان :
- عدد 4 حبات باذنجان متوسطة ومقطع لدوائر بقشرها.
- مقدار نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مقطعة لشرائح.
- حبتان طماطم مقطعتان لدوائر.
- كوب من الطماطم المهروسة بدون قشر وبذر، ويمكن استبدالهم بعدد 3 ملاعق صلصة طماطم مذابين في تلتين كوب ماء.
- ملح.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- نصف ملعقة قرفة بودرة.
- لحمة مفرومة جاهزة.
- في البداية نأتي بقطع الباذنجان الشرائح ونضع عليها ملح ونتركهم لمدة نصف ساعة لا أقل من ذلك.
- ثم نغسل الباذنجان ونقليه أو نشويه في الفرن، ونرش فوقه كمية قليلة من زيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بتشويح البصل الشرائح مع اللحمة المفرومة، ونضع عليهم ملح وفلفل أسود حسب الحاجة وقرفة مطحونة، وبعد أن تنضج نتركها جانباً.
- ثم بعد ذلك نحضر صينية للفرن ونضع فيها طبقة واحدة من الباذنجان المقطع وعليه طبقة من اللحمة المفرومة، ثم نضع مرة أخرى نصف طبقة باذنجان، وفوقها طبقة كاملة من الطماطم المقطعة لشرائح.
- وفي نهاية الوصفة نضع صلصة الطماطم منزوعة القشر والبذر فوق المكونات السابقة، ونحضر ورق الألومنيوم ونغلف به صينية الباذنجان ونضعها في الفرن المسخن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- بعد مرور النصف ساعة نزيل ورق الألومنيوم ونترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح مابين 10 دقائق إلى ربع ساعة ليأخذ الوجه اللون الذهبي الشهي.
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الباذنجان يعد من الخضراوات الصحية والغنية بعنصر الحديد المغذي، والذي يعطي مذاقاً رائعاً عند دخوله في عدد من الأطباق سواء أطباق شرقية أو غربية، وهذا هو الحال في صينية الباذنجان باللحمة المفرومة التي يحبها الجميع نظراً لمذاقها المميز.طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
بهذه المكونات يمكن الحصول على ألذ صينية باذنجان باللحمة المفرومة في الفرن كالتالي :
مكونات صينية الباذنجان :
- عدد 4 حبات باذنجان متوسطة ومقطع لدوائر بقشرها.
- مقدار نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مقطعة لشرائح.
- حبتان طماطم مقطعتان لدوائر.
- كوب من الطماطم المهروسة بدون قشر وبذر، ويمكن استبدالهم بعدد 3 ملاعق صلصة طماطم مذابين في تلتين كوب ماء.
- ملح.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- نصف ملعقة قرفة بودرة.
- لحمة مفرومة جاهزة.
- في البداية نأتي بقطع الباذنجان الشرائح ونضع عليها ملح ونتركهم لمدة نصف ساعة لا أقل من ذلك.
- ثم نغسل الباذنجان ونقليه أو نشويه في الفرن، ونرش فوقه كمية قليلة من زيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بتشويح البصل الشرائح مع اللحمة المفرومة، ونضع عليهم ملح وفلفل أسود حسب الحاجة وقرفة مطحونة، وبعد أن تنضج نتركها جانباً.
- ثم بعد ذلك نحضر صينية للفرن ونضع فيها طبقة واحدة من الباذنجان المقطع وعليه طبقة من اللحمة المفرومة، ثم نضع مرة أخرى نصف طبقة باذنجان، وفوقها طبقة كاملة من الطماطم المقطعة لشرائح.
- وفي نهاية الوصفة نضع صلصة الطماطم منزوعة القشر والبذر فوق المكونات السابقة، ونحضر ورق الألومنيوم ونغلف به صينية الباذنجان ونضعها في الفرن المسخن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- بعد مرور النصف ساعة نزيل ورق الألومنيوم ونترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح مابين 10 دقائق إلى ربع ساعة ليأخذ الوجه اللون الذهبي الشهي.
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