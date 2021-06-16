ألذ صينية اقتصادية ولذيذة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم لا يقاوم

الباذنجان يعد من الخضراوات الصحية والغنية بعنصر الحديد المغذي، والذي يعطي مذاقاً رائعاً عند دخوله في عدد من الأطباق سواء أطباق شرقية أو غربية، وهذا هو الحال في صينية الباذنجان باللحمة المفرومة التي يحبها الجميع نظراً لمذاقها المميز.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة

بهذه المكونات يمكن الحصول على ألذ صينية باذنجان باللحمة المفرومة في الفرن كالتالي :

مكونات صينية الباذنجان :

عدد 4 حبات باذنجان متوسطة ومقطع لدوائر بقشرها.

مقدار نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مقطعة لشرائح.

حبتان طماطم مقطعتان لدوائر.

كوب من الطماطم المهروسة بدون قشر وبذر، ويمكن استبدالهم بعدد 3 ملاعق صلصة طماطم مذابين في تلتين كوب ماء.

ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة قرفة بودرة.

لحمة مفرومة جاهزة.