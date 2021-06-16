سر التتبيلة أول مرة تدوقيها طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن بمكونات اقتصادية

الكفتة لها أنواع عديدة وجميعها مقربة ومحببة للكثيرين، ومن أشهر أنواع الكفتة هذه كفتة الفراخ الشهية، وهي تعد من أفضل الأطباق التي يحبها عشاق الفراخ بأنواعه، لأنها تعتمد على الفراخ كمكون رئيسي وأساسي، لنتعرف عبر موقعنا عن طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن

يمكن الحصول على ألذ أصابه كفتة فراخ مشوية في الفرن باستخدام المكونات التالية :

مكونات كفتة الفراخ المشوية في الفرن :

عدد 4 قطع دجاج فيليه.

بصلة متوسطة ومقطعة إلى 4 أرباع.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

عدد 3 فصوص ثوم.

مقدار نصف كوب بقسماط مفروم.

عدد 10 أعواد بقدونس.

ملعقة صغيرة من المكونات التالية :

كزبرة ناشفة.

شطة مفرومة.

ملح.

طريقة تحضير أصابع الكفتة المشوية في الفرن :

في البداية نفرم كل من : الدجاج، مع البصل، مع الثوم بداخل المفرمة المخصصة للحم.

ثم نضيف كل من للخليط السابق : البقدونس، الكزبرة، الشطة، الملح، الفلفل الأسود، البقسماط ونقلبهم مع بعضهم جيداً لتختلط كافة المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نأتي بالكفتة ونشكلها على الأسياخ المخصصة للشوي، أو العيدان الخشبية المخصصة للشوي أيضاً.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونمسح الصينية بزيت قليل ونضع فيها الكفتة لتنضج.

ثم نضعها في طبق التقديم مع البصل والبقدونس وشرائح الليمون.

طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية

المكونات :

كوب بقسماط.

بياض بيضة.

ملعقة بهارات مشكلة.

ملعقة كزبرة مطحونة.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

بقدونس مفروم.

بصل أخضر مفروم.

فصان ثوم.

صفار بيصة.

كوبان دجاج مسلوقين ومفرومين.

عدد 4 حبات بطاطس.

زيت للقلي.

طريقة التحضير :