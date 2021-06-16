معلقة واحدة على الكفتة هتضاعف كمية الكفتة وعمرها ما تفك منك ولا تكش بدون فرن ولا شوايه

معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة ، الكفتة المشوية من أشهر الأكلات الشعبية والتي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ لا يمكن أن يتم مقارنتها بأي نوع أخر من الكفتة، فبعض الأمهات تستسهل الأمر وتقومي بشراء أكياس الكفتة المجمدة التي لا تحتاج منها سوى التحمير في الطاسة، ولكن سيدتي صنع الطعام يكون نوع من الفنون لابد من أن تتفننين داخل مطبخك حتى ينتج عن ذلك أشهى وألذ الأطعمة التي تفاجئين بها أفراد العائلة، واليوم سوف نساعدك على تقديم كفنة اللحم المفروم المشوية في الطاسة.

معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة

يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها سيدتي لتحضير كفتة اللحم المفروم المشوية في الطاسة والتي سوف نقدم لك واحدة منها على النحو الآتي:

1 كيلو جرام لحم مفروم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

2 كوب بصل مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقتين صغيرتين بهارات كفتة.