معلقة واحدة على الكفتة هتضاعف كمية الكفتة وعمرها ما تفك منك ولا تكش بدون فرن ولا شوايه

معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة ، الكفتة المشوية من أشهر الأكلات الشعبية والتي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ لا يمكن أن يتم مقارنتها بأي نوع أخر من الكفتة، فبعض الأمهات تستسهل الأمر وتقومي بشراء أكياس الكفتة المجمدة التي لا تحتاج منها سوى التحمير في الطاسة، ولكن سيدتي صنع الطعام يكون نوع من الفنون لابد من أن تتفننين داخل مطبخك حتى ينتج عن ذلك أشهى وألذ الأطعمة التي تفاجئين بها أفراد العائلة، واليوم سوف نساعدك على تقديم كفنة اللحم المفروم المشوية في الطاسة.
معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة
يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها سيدتي لتحضير كفتة اللحم المفروم المشوية في الطاسة والتي سوف نقدم لك واحدة منها على النحو الآتي:المكونات:
- 1 كيلو جرام لحم مفروم.
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- 2 كوب بصل مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقتين صغيرتين بهارات كفتة.
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به البصل المفروم ناعم و2/1 ملعقة من الملح وتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتخلص البصل من السوائل الموجودة به.
- ثم عليك بإحضار وعاء أخر يوضع به اللحم المفروم والبابريكا والملح والكزبرة وبهارات الكفتة واخلطيهم ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.
- ثم يتم عصر البصل المفروم للتخلص من ماء البصل تماماً ومن ثم يتم وضعه على اللحم المفروم ويجب أن تحتفظي بماء البصل حتى تستخدميها عند تشكيل الكفتة.
- ثم يتم عجن اللحم مع المكونات باستخدام اليد لمدة لا تقل عن 5 دقائق ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى أن تصبح متماسكة ويكون من السهل تشكيلها.
- قومي بإحضار أسياخ من الخشب وشكلي عليها الكفتة فبللي يديك بماء البصل واستخدميها في تشكيل الكفتة.
- استمري على ذلك حتى نهاية الكمية ثم ضعي طاسة على النار وبها القليل من الزيت ويوضع بها أسياخه الكفتة وقلبيها بها حتى أن تتماسك وتركيها تستوي وتكون باللون البني.
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معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة ، الكفتة المشوية من أشهر الأكلات الشعبية والتي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ لا يمكن أن يتم مقارنتها بأي نوع أخر من الكفتة، فبعض الأمهات تستسهل الأمر وتقومي بشراء أكياس الكفتة المجمدة التي لا تحتاج منها سوى التحمير في الطاسة، ولكن سيدتي صنع الطعام يكون نوع من الفنون لابد من أن تتفننين داخل مطبخك حتى ينتج عن ذلك أشهى وألذ الأطعمة التي تفاجئين بها أفراد العائلة، واليوم سوف نساعدك على تقديم كفنة اللحم المفروم المشوية في الطاسة.
معلقة واحدة على الكفتة هيضاعف كمية الكفتة
يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها سيدتي لتحضير كفتة اللحم المفروم المشوية في الطاسة والتي سوف نقدم لك واحدة منها على النحو الآتي:المكونات:
- 1 كيلو جرام لحم مفروم.
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- 2 كوب بصل مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقتين صغيرتين بهارات كفتة.
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به البصل المفروم ناعم و2/1 ملعقة من الملح وتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتخلص البصل من السوائل الموجودة به.
- ثم عليك بإحضار وعاء أخر يوضع به اللحم المفروم والبابريكا والملح والكزبرة وبهارات الكفتة واخلطيهم ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.
- ثم يتم عصر البصل المفروم للتخلص من ماء البصل تماماً ومن ثم يتم وضعه على اللحم المفروم ويجب أن تحتفظي بماء البصل حتى تستخدميها عند تشكيل الكفتة.
- ثم يتم عجن اللحم مع المكونات باستخدام اليد لمدة لا تقل عن 5 دقائق ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى أن تصبح متماسكة ويكون من السهل تشكيلها.
- قومي بإحضار أسياخ من الخشب وشكلي عليها الكفتة فبللي يديك بماء البصل واستخدميها في تشكيل الكفتة.
- استمري على ذلك حتى نهاية الكمية ثم ضعي طاسة على النار وبها القليل من الزيت ويوضع بها أسياخه الكفتة وقلبيها بها حتى أن تتماسك وتركيها تستوي وتكون باللون البني.
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